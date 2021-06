Via alla prima edizione della “Frascati Padel Cup”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ padel mania anche ai Castelli. I numeri di appassionati (e anche di circoli che si attrezzano) sono in costante e repentina ascesa, ma i tornei giocati su più giorni ancora scarseggiano. In quest’ottica è nata l’idea della prima edizione della “Frascati Padel Cup”, un torneo aperto a tutti gli amatori e gli appassionati che si aprirà il prossimo 30 giugno e si concluderà il 20 luglio. I campi di gioco prescelti sono quelli (con vista su Roma) del “Free Time” di via Cisternole, mentre i giorni di gara sono quelli tra il lunedì e il venerdì. L’attesa per la kermesse (che si svilupperà su un tabellone maschile, uno misto e uno femminile) è già tangibile: molte sono state le iscrizioni già ufficializzate, anche se la chiusura che si sono imposti gli organizzatori è prevista per il 20 giugno, a dieci giorni dal torneo. Una volta a conoscenza del numero di coppie partecipanti, il comitato organizzatore produrrà i gironi della manifestazione e il relativo calendario. La formula, comunque, è già decisa: la prima fase coi raggruppamenti (presumibilmente da quattro coppie) deciderà quali saranno le migliori coppie che parteciperanno alla “serie A” e quali meno pronte si dovranno accontentare della “serie B”. Da quel momento, turni ad eliminazione diretta fino all’atto conclusivo. Previsti ovviamente dei ricchi premi sia nel corso delle partite (è prevista anche la votazione del miglior giocatore di ogni sfida) che alla fine della manifestazione, tra cui materiale sportivo di ottima qualità e prodotti culinari.

Per tutte le informazioni ci si può rivolgere ai numeri 3495275247 (Leonardo) oppure 3474427526 (Massimo), ma anche consultare le pagine social ufficiali della manifestazione ovvero “Frascati Padel Cup” sia su Facebook che su Instagram.