Parla Vedat Muriqi. L'attaccante è alla ricerca del riscatto alla Lazio

Vedat Muriqi è pronto a prendersi la Lazio.

L'attaccante kosovaro ai canali ufficiali del club capitolino, ha parlato dell'arrivo del nuovo tecnico Maurizio Sarri e del suo stato di forma.

Le parole di Muriqi

Il centravanti ha dichiarato di essere fortunato di svolgere il ritiro ed aver già iniziato gli allenamenti agli ordini del tecnico toscano, che definisce "onesto nel suo modo di parlare".

"Essere qui è importante per cercare la stagione del riscatto" dice Muriqi. L'attaccante infatti sottolinea come la mancata preparazione nella scorsa stagione, il Covid e gli infortuni hanno condizionato in maniera negativa la sua prima annata con a maglia della Lazio.

I numeri di Muriqi alla Lazio

Muriqi è arrivato alla Lazio nella scorsa estate per 20 milioni di euro dal Fenerbahce. Ma la sua prima annata biancoceleste è stata da dimenticare. Partito dietro nelle gerarchie rispetto a Immobile, Correa e Caicedo, Muriqi non ha brillato e non è riuscito a sfruttare le assenze dei suoi compagni durante la stagione.

Il classe '94 ha totalizzato 34 presenze con la Lazio di cui 27 in campionato, segnando soltanto una rete nel 3 a 1 biancoceleste a Bergamo contro l'Atalanta. Proprio contro gli orobici, sempre in trasferta Muriqi ha segnato l'altro gol della sua stagione in Coppa Italia.

Riscatto o cessione per Muriqi?

Maurizio Sarri durante la sua conferenza stampa di presentazione ha parlato della situazione attaccanti in casa Lazio. La squadra scenderà in campo con il 4-3-3 e per questo tre punte centrali sono troppe secondo il tecnico toscano. Considerando incedibile Ciro Immobile fresco Campione d'Europa con l'Italia, Muriqi e Caicedo si giocano nel ritiro la permanenza a Formello.

Il Pirata, non ha dubbi e vuole restare alla Lazio per cercare il suo riscatto e dimostrare tutto il suo valore. Fare bene in ritiro e convicere Sarri, ecco i primi obiettivi stagione di Muriqi.