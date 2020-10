Valerio Aspromonte è il nuovo testimonial di Petra 2011

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Un campione olimpico come testimonial. Petra 2011 è una società in costante ascesa fornitura ed è leader nella fornitura delle materie prime e della realizzazione della posa in opera di pavimentazioni in pietre naturali per esterni, pavimentazioni e rivestimenti per interni. Un’azienda, quella che ha sede a Grottaferrata e ormai ha ampliato il suo raggio su gran parte di Roma e dei Castelli Romani, che ha da sempre curato l’immagine e per farlo ha scelto un testimonial di eccezione, lo schermitore Valerio Aspromonte che tra l’altro è proprio di Grottaferrata e che ha una storia famigliare molto legata al settore dove opera Petra 2011. “Mio nonno e anche mio papà sono venditori di travertino visto che abbiamo una cava di famiglia, ma il contatto mio con l’azienda nasce da una chiacchierata che abbiamo fatto con Moira Masi – rivela Aspromonte - Da lì sono nate alcune idee e parlando in azienda anche con il fratello Manuel (tra l’altro già presidente del Grottaferrata calcio a 5, ambiziosa compagine di serie C2, ndr) siamo arrivati velocemente ad un accordo. Sono rimasto profondamente colpito dal fatto che Petra 2011 mi abbia scelto non soltanto per “mettere il mio volto su una locandina”, ma per sviluppare progetti che possano anche coinvolgere e sostenere l’attività dei più giovani: tra i tanti progetti in cantiere, infatti, l’azienda ha anche garantito di mettere in palio una borsa di studio per i piccoli atleti che alleno al “Pio XII” di Roma, la sezione romana del Frascati Scherma”. Proprio l’impegno nello sport è un altro tratto comune tra Aspromonte (che fu anche medaglia d’oro olimpica a squadre a Londra 2012) e Petra 2011, come detto già fortemente legata al mondo del calcio a 5, ma anche del tennis e ora anche della scherma. «Nelle prossime settimane daremo il via ad una campagna pubblicitaria intensa che prevedrà la preparazione di un video davvero particolare oltre che shooting fotografici che riguarderanno anche la mia famiglia. Sono davvero molto felice di poter avviare questa collaborazione” conclude Aspromonte.