Uln Consalvo calcio, il responsabile dell’agonistica Schiavi: “Si apre un anno molto promettente”

Roma – Il Consalvo è pronto a scendere in campo. Accadrà già dalla prossima settimana quando il club capitolino riaprirà i battenti del suo centro sportivo per tre formazioni del suo settore giovanile agonistico. A “inaugurare” l’avvio delle varie preparazioni atletiche sarà il gruppo dell’Under 17 il prossimo primo settembre, poi il giorno successivo toccherà all’Under 15 e il 3 settembre all’Under 18 regionale C, mentre ci sarà qualche ora di riposo in più per l’Under 14 che comincerà il 7 settembre. “Si sta per aprire un anno molto promettente – dice il responsabile del settore agonistico Paolo Schiavi – Le varie squadre saranno seguite dal punto di vista del lavoro atletico dal preparatore Stefano Fiori”. Schiavi passa poi a presentare nello specifico tutti i gruppi del settore giovanile del Consalvo: “Abbiamo voluto fortemente allestire un gruppo Under 18 regionale C che sarà guidato da Giuseppe Centrone. Questi ragazzi componevano il vecchio gruppo Under 17, sono cresciuti all’interno del nostro club e meritano di poter continuare il percorso nel Consalvo anche in questa stagione, tra l’altro con buone speranze di competere ai vertici della loro nuova categoria. A scendere abbiamo la nuova Under 17 provinciale affidata a mister Emilio Carnevale che meritava una nuova occasione dopo aver combattuto tra tante difficoltà nella categoria Under 16 regionale della passata annata. Questi ragazzi hanno tutte le qualità per riscattarsi e vivere una stagione decisamente diversa da quella appena messa alle spalle. Poi c’è l’Under 15 provinciale che sarà guidata da Emanuele Aiuto e che arriva dall’ottimo secondo posto dello scorso campionato, prima dell’interruzione per il Covid: siamo convinti che anche quest’anno questo gruppo farà bene. Infine c’è l’Under 16 che ha buone probabilità di essere ripescata nella categoria regionale: qui decideremo a breve a chi affidare la conduzione tecnica e anche se fare un secondo gruppo, visto che abbiamo un organico di qualità ed estremamente numeroso”. La chiosa di Schiavi è sull’Under 16: “Al momento non siamo certi di poter iscrivere questo gruppo, ma nei primi giorni di settembre valuteremo se ci sarà la possibilità di allestire un organico affidabile per la categoria provinciale”.