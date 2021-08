Trabzonspor-Roma sarà trasmessa sui social giallorossi

La Roma tramite i suoi canali ufficiali ha annunciato dove e come, i tifosi giallorossi potranno vedere Roma-Trabzonspor, la prima partita ufficiale della squadra di Mourinho.

I giallorossi saranno impegnati questa sera a Trebisonda, alle 19:30 contro il Trabzonspor per l'andata dello spareggio di Conference League per accedere ai gironi della nuova competizione Uefa. Giovedì 26 agosto invece è in programma la sfida di ritorno allo Stadio Olimpico.

In occasione della partita in trasferta la Roma trasmetterà la partita gratuitamente su tutto il territorio nazionale sui propri account Facebook e Twitter e sul canale Youtube del club.

Dove vedere Trabzonspor-Roma

Queste modalità di fruizione della partita offerta dalla Roma si aggiunge alla possibilità offerta da Sky Sport.

Infatti la partita della Roma sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e il numero 251. Gli abbonati a Sky, potranno vedere la partita in diretta streaming accedendo all’app di Sky Go tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. Sky detiene con Dazn la co-esclusiva della Conference League, ma le partite saranno visibili sulla piattaforma Dazn a partire dalla fase a gironi.

Il comunicato della Roma

Questo l'annuncio della Roma sulle modalità di visione della partita contro il Trabzonspor: "Trabzonspor-Roma, in programma stasera alle 19:30, sarà trasmessa in diretta sul territorio italiano sugli account Facebook, Twitter e sul canale YouTube dell'AS Roma! L'andata dei playoff di UEFA Conference League (gara di ritorno all'Olimpico il 26 agosto) sarà visibile su queste piattaforme esclusivamente in Italia. Clicca qui per visitare l'account ufficiale della Roma su YouTube ; Clicca qui per visitare l'account ufficiale della Roma su Facebook ; Clicca qui per visitare l'account ufficiale della Roma su Twitter"