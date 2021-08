Trabzonspor Roma: dove vedere la partita di Conference League in tv e streaming

La Roma sfida i turchi del Trabzonspor in Turchia nell'andata dei playoff per accedere all'Europa League. Ecco le probabili scelte di formazione di José Mourinho

Giovedì 19 la Roma aprirà ufficialmente la sua stagione giocando contro il Trabzonspor.In Turchia i giallorossi giocheranno l’andata degli spareggi playoff per l’accesso alla fase ai gironi della Conference League, la nuova competizione Uefa per club. La partita di ritorno allo Stadio Olimpico è prevista per giovedì 26 agosto.

Le ultime su Trabzonspor-Roma

La Roma ha ufficializzato Tammy Abraham. L’inglese sarà il nuovo numero nove di Mourinho che sostituirà Edin Dzeko. Difficile però sarà vedere l’ex Chelsea in campo contro i turchi. Al suo posto probabilmente si vedrà Shomurodov autore di un’ottima pre-season. A sostegno dell’uzbeko ci saranno Pellegrini, Zaniolo e Mkhitaryan. L’infortunio di Smalling (lesione al flessore della coscia sinistra), spinge Ibanez nell’undici titolare insieme a Mancini. A completare la difesa davanti a Rui Patricio, ci saranno Karsdorp e l’altro nuovo arrivato Vina. A centrocampo confermati Cristante e Veretout.

Il Trabzonspor si affida all’esperienza di Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli guiderà i suoi contro la Roma, e sarà sostenuto dagli ex giallorossi Bruno Peres e Gervinho.

Probabili formazioni:

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Peres, Edgar, Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. ALLENATORE: Avci.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Shomurodov. ALLENATORE: Mourinho.

Trabzonspor-Roma dove vederla in tv

La sfida fra Trabzonspor e Roma sarà visibile in diretta su Sky Sport. La partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e il numero 251. Gli abbonati a Sky, potranno vedere la partita in diretta streaming accedendo all’app di Sky Go tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Sky detiene con Dazn la co-esclusiva della Conference League, ma le partite saranno visibili sulla piattaforma Dazn a partire dalla fase a gironi.