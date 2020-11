As Roma: i Friedkin incontrano Totti, pronta un’offerta per riportare il Capitano a Trigoria

Francesco Totti torna a casa. Lo rivela la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La “rosa” racconta infatti di un incontro fra i Friedkin, nuovi proprietari dell’As Roma, e l’ex numero dieci giallorosso in cui avrebbero parlato di un possibile ritorno in società dell’ex Capitano della squadra capitolina.

La nuova dirigenza statunitense subentrata la scorsa estate a quella del presidente Pallotta avrebbero offerto a Francesco Totti un ruolo rappresentativo in società con l’ex Capitano che avrebbe discusso di un ruolo anche operativo, magari da Direttore Tecnico come auspicava prima della conferenza stampa con la quale nel giugno del 2019 annunciava il suo addio alla società che lo ha visto calcare indossare la propria maglia per oltre venti anni.

L’incontro fra i Friedkin, Fienga e Totti sarebbe andato in scena prima della positività dell’ex 10 giallorosso al Coronavirus dello scorso inizio di novembre. Trattativa per riportare il Capitano a Trigoria che sarebbe a buon punto, rallentata per il momento dall’emergenza dovuta al Covid19.