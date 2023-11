Totti-Spalletti, pace fatta da Fiorello: la telefonata in diretta

Anni di scontri e tensioni, poi lunghi silenzi, risolti con una telefonata. Su Francesco Totti e Luciano Spalletti è tornato il sereno grazie alla geniale intuizione di Fiorello, che stamattina - durante la prima puntata di Viva Rai2 - ha invitato l'ex capitano della Roma e ha pensato bene di chiamare in diretta l'attuale allenatore della nazionale, in rotta da tempo con il Pupone.

Il loro rapporto si incrinò durante gli ultimi anni di carriera di Totti, quando l'allora mister della Roma teneva spesso (e volentieri) la bandiera giallorossa in panchina, provocando l'ira di molti tifosi ma soprattutto del diretto interessato. Recentemente era stato proprio Francesco Totti a dichiarare di essere disponibile a un confronto, così Fiorello non si è lasciato sfuggire l'occasione e questa mattina ha telefonato in diretta a mister Spalletti.

La telefonata fra Totti e Spalletti

"Hai presente quell'attaccante che avevi quando allenavi la Roma?" ha chiesto lo showman siciliano a Spalletti, che ha risposto: "Ce l'ho presente benissimo". Accanto Totti ascoltava in silenzio, per poi intervenire e salutare il suo ex mister, chiedendogli come sta. "Sto abbastanza bene. Ora che ti sento anche un po' meglio" ha detto Spalletti. Ci ha pensato Fiorello a incalzare, spingendo per farli incontrare. "Lui adesso verrà a Roma, gioca la nazionale. Ci sarà occasione" ha replicato l'ex numero 10 giallorosso, aggiungendo: "Non davanti alle telecamere però". Spalletti ha accettato l'invito, ma facendo un'altra proposta: "Sarebbe bello che lui venisse insieme a me a trovare tutti questi amici in comune che abbiamo al Bambin Gesù. Faremmo una cosa insieme per donarla anche un po' agli altri, mi sembrerebbe brutto andare a fare un aperitivo io e lui soltanto, meglio donarlo quel momento lì a tanti bambini che conosciamo e con i quali abbiamo condiviso molte emozioni nella Roma". Invito accettato. E pace fatta.