Coronavirus, Totti positivo: ha la febbre ed è in isolamento a casa

A due settimane dalla morte del padre a causa del Coronavirus, Francesco Totti è oggi risultato al tampone per il Covid. Nei giorni scorsi, l'ex capitano della Roma aveva avuto i sintomi tipici, febbre e senso di debolezza. Da qui la decisione di sottoporsi al test. Che ha dato esito positivo. Ora l'ex capitano giallorosso si trova in isolamento a casa.

Totti, nonostante la positività e l'isolamento a casa, ha voluto ricordare Gigi Proietti. L'ha fatto rilasciando una dichiara a Il Foglio: "Gigi era presente al ricevimento per il mio matrimonio, ci vedevamo in qualche occasione e con la sua allegria e il suo grande carisma trasmetteva sempre grande gioia- ha aggiunto Totti- Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. Roma ti sarà sempre grata".

Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa anche sua moglie Ilary sarebbe stata contagiata. La positività però in questo caso, secondo quanto risulta a RomaToday, non è stata confermata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Seguiranno aggiornamenti