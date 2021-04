Totti da Pio e Amedeo: il Capitano diventa testimonial di commercianti foggiani

Risate, molti imbarazzi e un accenno di commozione. Francesco Totti si è consegnato ieri mani e piedi per mezz'ora a Pio e Amedeo che nel corso dello show di Canale 5 Felicissima Sera hanno fatto interagire il Capitano con Claudio Baglioni, per poi sottoporlo ad un fuoco di domande sulla vita privata e calcistica. Finale con la trasformazione in testimonial di attività commerciali di Foggia, città di origine del duo. Sketch che regaleranno sicuramente meme al web.

Baglioni e la commozione di Totti

Totti è stato accolto in studio con la musica e la voce dell'altro ospite, Claudio Baglioni, sulle note di "Un capitano, c'è solo un capitano". Totti, da sempre fan del cantautore, ha cantato "Questo piccolo grande amore" insieme a Baglioni, Pio e Amedeo: "Per me è un onore, è come essere al concerto di Claudio", ha dichiarato la bandiera giallorossa, visibilmente emozionata soprattutto dopo aver ascoltato l'ultimo singolo del cantautore di Centocelle.

L'amore con Ilary Blasi e la "prima volta"

Quindi il passaggio alle foto ricordo, in stile Maria De Filippi. Pio, conduttore della gag, ha mostrato all'ex calciatore alcune foto della sua famiglia. Anzitutto, uno scatto del matrimonio con Ilary Blasi, conduttrice sposata nel 2005. "Sono quasi vent'anni insieme - ha raccontato Totti - Il rapporto è rimasto sempre uguale, altrimenti non saremmo rimasti insieme. La prima volta che l'ho vista era in un pub, lei era fidanzata quindi non potevo insistere, ma dopo sette e otto mesi ci sono riuscita". Il comico poi lo incalza in modo irriverente sulla "prima volta" con Ilary. "So che avete fatto l'amore tre volte di seguito, gli dice. E il campione

"Come si vive sapendo che in tanti desiderano tua moglie?"

Seduto sul divano dello studio, accanto a Francesco, c'è Amedeo, il più sfacciato dei due comici foggiani. "Come si vive una vita sapendo che tanta gente desidera tua moglie?", gli domanda a proposito dell'avvenenza della conduttrice dell'Isola dei Famosi. "Prima ero più geloso, adesso no. Ma, caro Amedeo, la cosa bella tra me e te è che tu pensi ed io no", risponde.

Ecco poi apparire sul ledwall un'immagine dei figli della coppia, ovvero Chanel, Isabel e Cristian. "Io inizialmente volevo tre maschi, poi, fortunatamente, grazie alla nascita delle femmine, ho capito che le femmine sono più importanti dei maschi", ammette Totti. "Se si presenta uno come Achille Lauro? Vado in cucina, a prendere non so cosa..."

L'intervista si fa poi bollente. "Quanto ha inciso nella tua formazione il Postalmarket? Chi era la tua donna di riferimento", chiede Amedeo punzecchiandolo sui bollori dell'adolescenza. "Edwige Fenech", è la risposta. "Qual è categoria preferita?", chiede ancora a proposito dei film a luci rosse. "Dipende, dimmelo tu", "E mica ci sono io davanti al computer con te... ma ti ha mai sgamato Ilary?", "No, ancora no" "Però tu continui" "Beh, mica è una cosa brutta".

La battuta di Totti su Ilary e la somiglianza col Ken Umano

Durante la sua intervista, poi, Totti non risparmia una frecciatina alla moglie, una volta 'imboccato' da Pio e Amedeo. Già perché i due mostrano sullo schermo una foto del Ken Umano (l'uomo che si è sottoposto a molte operazioni chirurgiche per apparire il più simile possibile al fidanzato di Barbie). "Non è Ilary, anche se le somiglia", dice il Pupone.

Totti testimonial

Il finale è tutto da ridere. Pio e Amedeo trasformano Totti in testimonial di tre commercianti foggiani di pesce fresco, frutta e verdura. "Ciao, sono Francesco Totti. Non si direbbe no..." è la frase cult che ha scatenato risate.





Il Capitano si presta, non senza imbarazzo, a degli spot pubblicitari. Il momento finisce con il selfie in stile derby l'ovazione del pubblico in studio.