Totti vola in Qatar per i Mondiali

Pausa campionato anche per Francesco Totti. L'ex Capitano si concede un break dalla sua "sfida personale" con Ilary Blasi. Una sfida a colpi di carte bollate e avvocati che - ne siamo convinti - starà stancando l'ex numero 10 più del tour de force Campionato-Coppe-Campionato. I mondiali sono così l'occasione buona per lasciare l'Italia e volare in Qatar.

Nuovi calciatori per la sua scuderia e brand da promuovere come si evince dalla sua ultima storia su Instagram. "Un'altra volta senza Italia non se po. Ho pensato di portarla io l’Italia in Qatar". Un messaggio, probabilmente pubblicitario, che apre le porte del mondiale a Totti.

Non mancheranno anche le partite a cui assistere per scovare nuovi talenti da proporre al nostro calcio, magari alla Roma.