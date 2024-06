Torna il grande tennis ai Parioli con l'Antico Tiro a Volo Open

L’ATV Tennis Open torna in grande stile. Tutto pronto per la 14ª edizione del torneo internazionale di tennis femminile che si giocherà da lunedì 8 a domenica 14 luglio sui campi in terra rossa del Circolo Antico Tiro a Volo. Da quest’anno la manifestazione farà parte della categoria ITF W 75 con $60.000 di montepremi e ospitalità per le partecipanti. Ormai tappa fissa del calendario estivo del tennis azzurro, sui campi del prestigioso circolo romano proseguirà la grande tradizione del torneo. L’albo d’oro vanta nomi di spicco come quelli di Sara Errani, Tathiana Garbin, Martina Trevisan e Dayana Yastremska; nonché partecipazioni di grandissimo rilievo come quella dell’attuale numero 7 del mondo Jasmine Paolini, oltre che di Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, rispettivamente numero 3 e 4 WTA. L’impegno profuso dal comitato organizzatore è volto a migliorare sempre di più una rassegna dalla grande tradizione, che in campo potrà vantare ancora una volta alcuni dei talenti più interessanti del circuito femminile, nonché la presenza di atlete che hanno già giocato sui palcoscenici più importanti del mondo. L’evento è stato presentato con la tradizionale conferenza stampa alla quale hanno partecipato: Giorgio Averni, presidente del Circolo Antico Tiro a Volo; Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma; Giorgio Di Palermo, presidente del CR Lazio della FITP; Tathiana Garbin, capitano della nazionale di Billie Jean King Cup; Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali BNL d’Italia; Giuseppe Centro, consigliere allo sport del Circolo Antico Tiro a Volo facente parte del comitato organizzatore; Adriano Albanesi, direttore ATV Tennis Open e Massimiliano Rosolino, oro Olimpico di Sydney 2000.

La prima entry list – A due settimane dall’inizio dell’ATV Tennis Open è l'ungherese Anna Bondar a guidare il seeding. L'ex numero 50 del mondo quest'anno ha già giocato quattro finali vincendo due titoli a Porto e Olomuc. Gli occhi delle rivali saranno puntati tutti su di lei e tra queste destano interesse l'australiana Olivia Gadecki e l'americana Varvara Lepchenko, ex numero 19 del mondo che in carriera vanta 45 partecipazioni ai tabelloni principali Slam. Al via ci saranno anche due diciottenni dal brillante futuro, entrambe ex campionesse dell'Australian Open Junior. La precoce campionessa del 2020, quando aveva 14 anni, Victoria Jimenez Kasintseva dall’Andorra e la croata Petra Marcinko, che ha messo le mani sul titolo nel 2022. Non mancheranno le italiane guidate da Nuria Brancaccio, Dalila Spiteri e Lisa Pigato nelle qualificazioni, per loro però ancora la speranza di accedere al main draw in caso di cancellazioni last minute. Inoltre ci saranno i consueti posti in tabelloni per le wild card, che alla vigilia del torneo saranno annunciate dagli organizzatori e dal settore tecnico.

Le parole del presidente Averni – Giunti alla 14ª edizione dell’ATV Tennis Open, il presidente del Circolo Antico Tiro a Volo Giorgio Averni guarda con piacere ai successi del passato ma programma con altrettanto entusiasmo il futuro: “L’ATV Tennis Open è uno dei tornei femminili più importanti in Italia e l’anno prossimo ci sarà possibilità di upgrade a WTA 125. Siamo giunti alla 14ª edizione dopo tanti successi, ma tutto è perfettibile e con l’aiuto della FITP possiamo fare ancora meglio. Tutti parlano della parità di genere, noi siamo contenti perché siamo partiti con questo torneo in epoca non sospetta e abbiamo puntato sul tennis femminile che assicura una cornice gentile, affascinante e di grande livello agonistico”.

L’assessore Onorato lancia il torneo – “Questo è un grande torneo, molto importante per il tennis italiano. Permette a tante giocatrici giovani di potersi lanciare e tante tenniste affermate di confermare la propria classifica - le parole di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma -. Questa è una delle tante iniziative che permette di colmare il gap tra sport maschile e femminile. Questo è un circolo che offre servizi ad altissimi livelli, anche per i giovani che fanno attività sportiva. Inoltre è un grande modello di gestione”.

Tathiana Garbin: “L’Antico Tiro a Volo ha un posto speciale nel mio cuore” – Campionessa dell’edizione 2008 dell’ATV Tennis Open, il capitano della nazionale azzurro Billie Jean King Tathiana Garbin ha partecipato alla conferenza: “Per me è come tornare a casa e lo sarà anche per le ragazze azzurre che giocheranno davanti al proprio pubblico. Per le giovani sarà un’opportunità di crescita, anche perché si confronteranno con alcune delle migliori al mondo. Questo torneo ha uno spazio speciale nel mio cuore e adesso ho l’opportunità di passare qui con le nostre tenniste”.

Cenni storici – L’ATV Tennis Open giunge quest’anno alla quattordicesima edizione. Il primo torneo, da $10.000, prende il via nel 2005, con l’allora azzurra Romina Oprandi ad aggiudicarsi il titolo. Il salto di qualità arriva nel 2007, quando il montepremi viene innalzato a $100.000 in un’edizione dal campo di partecipazione stellare: vince la belga Caroline Maes, ma sono presenti due future Top 10 e finaliste Slam come Sara Errani e Anastasia Pavlyuchenkova (all’epoca quindicenne); nonché Mirjana Lucic e Kristen Flipkens, che negli anni a seguire sarebbero giunte rispettivamente in semifinale all’Australian Open e a Wimbledon. In quel tabellone anche Alizè Cornet, che l’anno dopo avrebbe raggiunto la finale agli Internazionali BNL d’Italia sfiorando un posto tra le prime dieci al mondo. Il 2008 è l’anno del successo di Tathiana Garbin, attuale capitano della nazionale italiana di Billie Jean King Cup che puntualmente torna all’Antico Tiro a Volo per seguire le ragazze più promettenti del tennis azzurro. Quella fu anche l’edizione dell’allora sedicenne Camila Giorgi. Nel 2015 è Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros 2022, a trionfare. La finale del 2018 è storia: a contendersi il titolo le giovanissime Dayana Yastremska e Anastasia Potapova, che due anni prima si erano affrontate nella finale di Wimbledon junior. Nel 2019 torna al successo dopo una cavalcata tanto difficile quanto emozionante. Nelle ultime due edizioni successi della croata Tara Wurth (2022) e della spagnola Jessica Bouzas Maneiro (2023). L’Antico Tiro a Volo però ha lanciato sui grandi palcoscenici anche giocatrici che sui campi capitolini non sono state in grado di vincere l’ambito trofeo. All’appello ci sono ben otto Top 10: Sara Errani, Anastasia Pavlyuchenkova, Jelena Dokic, Julia Goerges, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Jasmine Paolini. L’attuale numero uno d’Italia è passata dall’ATV Tennis Open prima di raggiungere la settima posizione mondiale, la finale del Roland Garros e il titolo nel WTA 1000 di Dubai.

ALBO D’ORO ATV TENNIS OPEN

2023 Jéssica Bouzas Maneiro

2022 Tara Wurth

2019 Sara Errani

2018 Dayana Yastremska

2017 Kateryna Kozlova

2016 Silvia Soler Espinosa

2015 Martina Trevisan

2011 Christina McHale

2010 Lourdes Domínguez Lino

2008 Tathiana Garbin

2007 Caroline Maes

2006 Anna Floris

2005 Romina Oprandi