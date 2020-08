Tor de’ Cenci, Divino Amore e La Selcetta uniscono le forze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma (Rm) – Nelle ultime ore è nata una collaborazione importante tra tre società importanti nel panorama calcistico di Roma sud, spinta dalla volontà della gente che negli anni ha potuto apprezzare il lavoro dei club in questione. La Selcetta, Tor de’ Cenci e Divino Amore uniscono le loro forze e i loro intenti per creare un grande polo sportivo nel quadrante sud della capitale. Prima categoria e Juniores regionali inizieranno le loro attività il prossimo 24 agosto, sospinte dal calore dei tifosi che già hanno manifestato la volontà di essere presenti in massa all’inizio di questo nuovo percorso. Il club (che inizialmente terrà la denominazione di Tor de’ Cenci) allestirà anche una Scuola calcio che partirà la prima settimana di settembre. Questa stagione sarà un nuovo inizio e sarà piena di straordinarie novità a cominciare dall’organigramma societario, passando per gli staff tecnici e finendo con una collaborazione e partnership importanti. Il nuovo sodalizio avrà pure un occhio rivolto verso il sociale e sono al vaglio, ad esempio, progetti di scuola calcio per bambini con disabilità, mentre è abbastanza probabile (tempistiche permettendo) la nascita di un’area dedicata al calcio femminile. Da lunedì prossimo (17 agosto) verranno ufficializzati gli staff tecnici, l’organigramma societario e il programma delle attività sportive: l’unica cosa certa fin da ora è che questa società sarà a casa sua tra la sua gente.