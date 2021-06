Tokyo 2020, Simona Quadarella nuota per la medaglia d'oro

Simona Quadarella è una delle atlete romane che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'Olimpiade in terra asiatica inizierà il 24 luglio e terminerà il 9 agosto. Per l'Olimpiade in Giappone Simona Quadarella nuoterà nei 1500 m e negli 800 m

Simona Quadarella a Tokyo 2020

Romana di Ottavia, classe 1998, Quadarella è una stella del nuoto italiano. Dal Circolo Canottieri Aniene è salita sul tetto del mondo. Ma a Simona Quadarella manca il grande appuntamento olimpico. Dalla delusione della mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016, la nuoatrice romana è carica per Tokyo 2020.

Nei 1500 Quadarella detiene il record italiano di 15'40"89, ed è una seria candidata alla medaglia d'oro a Tokyo.

Negli 800 metri l'atleta romana invece sfiderà la campionessa statunitense Katie Ledecky, classe 1997. Le due si sono affrontate nei mondiali del 2019, nella finale degli 800 metri stile libero. Ad avere la meglio è stata l'americana, che ha staccato l'azzurra soltanto negli ultimi 50 metri. A tal proposito Quadarella ha dichiarato "due anni fa sono riuscita a mettere pressioni alla Ledecky ai Giochi vedremo". Vorrei impaurirla. E ancora "Io vorrei fare una gara in rimonta: si soffre di meno ed è più avvincente rispetto ad andare davanti e non vincere. Il ritmo della Ledecky è duro da reggere all’inizio“.

Su Simona Quadarella c'è grande attesa e le aspettative sono alte. La nuotatrice punterà a portare al massimo risultato l'Italia e Roma, anche contro la favorita Ledecly.

Palmarès

A livello europeo Quadarella ha vinto ben sei ori nello stile libero (400m, 800m e 15000m) con due triplette a Glasgow 2018 e Budapest 2021. A livello mondiale vanta tre medaglie, di cui una d’oro nei 1500 stile libero nei campionati mondiali di Gwangju 2019. Inoltre è l’unica nuotatrice italiana ad aver vinto na medaglia d'oro ai Giochi olimpici giovanili estivi di Nanchino 2014 negli 800 m stile libero.