Il tennista romano Flavio Cobolli vola al secondo turno degli Australian Open! Impresa contro il numero 18 del mondo Jarry

Erano questi i momenti che sognava Flavio Cobolli quando nel 2013 decise di lasciare il calcio e la sua Roma per dedicarsi a tempo pieno al tennis. Stanotte Flavio, nato a Firenze ma cresciuto a Roma sin da piccolissimo, ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua giovane carriera, vincendo la prima partita in un tabellone principale Slam e all'Australian Open. E l'ha fatto con stile, battendo la testa di serie numero 18 Nicolas Jarry in una partita finita al quinto set e dalle tantissime emozioni. Il tennista italiano si era portato avanti due set a uno, approfittando di un Jarry, che non fa della mobilità il suo forte, in notevole difficoltà quando lo scambio si allungava. In risposta c'è stato il capolavoro di Cobolli, che ha vinto il 55% dei punti sulla seconda di Jarry e in generale ha tenuto botta ad uno dei migliori battitori del 2023, concedendo pochissimi servizi vincenti. È servita anche un po' di fortuna, con Jarry che sotto 5-6 ma avanti 30-0 sul suo servizio ha perso un punto perché, per la seconda volta, gli è cascata dalla tasca una pallina. Da quel momento in poi Jarry ha perso 4 punti consecutivi e ha subito il break decisivo per la vittoria di Cobolli, inondato dagli abbracci dei tifosi italiani a Melbourne.

Per Cobolli si apre la chance di ottavi

Lo spicchio di tabellone lasciato libero da Jarry, testa di serie numero diciotto e prima a cadere nel torneo, lascia aperte possibilità di ottavi di finale per Cobolli. Al prossimo turno infatti ci sarà il russo Pavel Kotov, tennista russo che ha superato il francese Rinderknech al primo turno. Una sfida sulla carta abbordabile ma sicuramente non semplice per il tennista italiano, Kotov infatti è un tennista molto potente da fondocampo e che tende a sommergere i suoi avversari con un ritmo piuttosto alto. Cobolli dovrà sfruttare le scarse capacità difensive del russo, spesso in difficoltà quando lo scambio si allunga, e restare attaccato al match nei momenti di fuoco del suo avversario. In caso di vittoria c'è possibilità di un derby italiano, con Matteo Arnaldi che sfiderà il padrone di casa Alex de Minaur al secondo turno. Due sfide complicate ma con un sogno: avere un tennista italiano agli ottavi di finale, sperando che Sinner faccia anche meglio.