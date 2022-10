Più di 20 scuole romane alla prima giornata di Tennis&Friends

Oggi è iniziata la tre giorni al Foro Italico di "Tennis&Friends" il consueto appuntamento che unisce sport e prevenzione. La prima giornata è dedicata ai giovani col Progetto Scuole che è stato istituito e inserito all’interno del programma di Tennis & Friends a partire dal 2018.

In questa edizione del 2022 hanno partecipata al Progetto Scuole di Tennis&Friends oltre 20 istituti della Capitale e più di mille studenti. Ecco alcune delle scuole capitoline che hanno partecipato: l'istituto comprensivo "Maria Montessori", istituto comprensivo "Goffredo Petrassi", scuola primaria principessa "Mafalda" e scuola primaria "Pio X", istituto comprensivo "Largo Dino Buzzati", liceo classico statale "Luciano Manara", l'istituto di istruzione superiore "Tommaso Salvini"- Polo Tecnologico Economico, liceo scientifico sportivo "San Paolo", IISS - Giorgio Ambrosoli, liceo "Tacito", IISS "Angelo Frammartino", IISS "Croce Aleramo", istituto "Frammartino Monterotondo", istituto "Enzo Rossi", scuola primaria "Corrado Melone", istituto "Lucrezio Caro.

Il Progetto Scuole

Il Progetto Scuole è dedicato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, invitate a partecipare per una giornata riguardante i temi della Salute, dello Sport e delle tematiche sociali riguardanti i più giovani che in questi ultimi due anni hanno subito fortemente l’impatto della situazione pandemica. Per la giornata delle scuole è previsto pure un contest dedicato a tutte le scuole aderenti che potranno partecipare alle categorie: Video, Musica, Danza e Disegno. I vincitori verranno invitati ad esibirsi o a mostrare il proprio prodotto durante lo svolgimento della manifestazione di Tennis & Friends e entreranno a far parte del palinsesto. a cura dei presidi medici e Villaggio dello Sport, a cura delle federazioni. Non mancheranno momenti educativi con aree formative (focus campagna contro il bullismo e inclusione sociale) e una tavola rotonda con un focus sul tema alimentazione e obesità e bullismo.

Le dichiarazioni

Per l’edizione 2022 partner di Tennis & Friends sarà l’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale. L'assessore Onorato ha così dichiarato: "Ringrazio il professore Giorgio Meneschincheri che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di coinvolgere attivamente i ragazzi delle scuole romane in un contest sull’importanza della prevenzione alla salute. In questa prima edizione hanno partecipato oltre 20 istituti capitolini, più di 1000 studenti tra scuole primarie, secondarie e istituti superiori. Hanno realizzato disegni, lavori multimediali e coreografie originali e molto efficaci nel promuovere l’importanza della prevenzione. Queste giornate saranno l’occasione per coinvolgere i giovani anche attraverso l’esempio delle ‘legend’ dello sport, per sottolineare l’importanza della pratica sportiva non solo con l’ambizione di diventare dei campioni, ma anche perché l’impegno in una disciplina sportiva incoraggia uno stile di vita più sano e corretto”.

Presente anche il Tenente Colonnello Giuseppe Prete del Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa che sottolinea come le Forze Armate condividono gli stessi valori fondamentali di "Tennis&Friends".

Ovazione di pubblico per Giulia Stabile, vicintre della scorsa edizione di Amici. Queste le sue parole: "Sono felice di essere qui. La prevenzione è sempre importante e sono felice che ci siano tanti giovani".