"Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto": striscione di protesta a Formello

Clima pesante in casa Lazio dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta e il crollo in classifica al nono posto, con la zona Champions a cinque punti. La rabbia dei tifosi biancocelesti dai social è tracimata fino a Formello dove è stato affisso uno striscione. A firmarlo gli Ultras Lazio. Chiaro il messaggio "Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto", il testo, con il tecnico che finisce stavolta anche lui nel mirino insieme col presidente.

I tifosi hanno reagito così al calo repentino della squadra, nei risultati e nel gioco espresso, dalla Supercoppa italiana in poi. Lo stesso Sarri aveva ammesso le difficoltà della squadra ieri sera contro i nerazzurri. Un secondo striscione affisso, "Enrico caccia tu padre", chiama in causa Enrico Lotito, a guida della Primavera laziale e figlio di Claudio

Dopo le proteste contro la presidenza e la sua inerzia sul mercato, a Bergamo si è vista una Lazio svogliata, lontanissima dall'idea di gioco del proprio allenatore e incapace di mostrare la voglia necessaria per provare a lottare ad alto livello. Un'annata storta quella attuale dei bianconcelesti e Maurizio Sarri, secondo diversi rumors, potrebbe anche rischiare l'esonero.

Non è da Lotito cambiare allenatore in corsa, ma l'indolenza mostrata a Bergamo dalla squadra ha reso chiara la necessità di una scossa. A frenare l'idea c'è anche l'ormai prossimo ottavo di Champions League con la sfida al Bayern Monaco. Ancor di più poi c'è la difficoltà a reperire una soluzione all'altezza in corsa, capace di condurre in porto una stagione che comunque vede la Lazio in corsa per il posto Champions, lontano cinque punti (con una partita in meno giocata), per la Coppa Italia e anche per la Champions League.