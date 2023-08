L'Olimpico si rifà il look per gli Europei di Atletica

La stagione sportiva 2023/2024 è alle porte e lo Stadio Olimpico sarà assoluto protagonista ospitando tanti eventi dalle partite casalinghe di Roma e Lazio fino al grande appuntamento dei Campionati Europei di Atletica leggera dal 7 al 12 giugno 2024. Proprio per il grande appuntamento sportivo dell’estate prossima sono in programma dei ritocchi all’impianto della Capitale.

I lavori

Con un finanziamento di circa 2 milioni di euro sarà data nuova linfa all’Olimpico in vista degli europei di atletica. I lavori consisteranno nel ritoccare la pista d’atletica, del salto in lungo per cui è in programma una soluzione avveniristica, salto in alto. Questi interventi riguarderanno una parte della Tribuna Tevere. Sulla possibilità di cambiare colore alla pista d'atletica non filtra nessuna novità: l'ipotesi quindi non viene esclusa del tutto.

Problemi per Lazio e Roma?

I lavori inizialmente previsti per l’estate 2023 avevano allarmato Lazio e Roma causa vendita degli abbonamenti. Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, per evitare disagi alle due società capitoline ha optato per spostare gli interventi durante le soste del campionato fra settembre-ottobre e completarli entro quattro settimane. Così facendo i due club e i tifosi di entrambe le squadre non avranno nessun problema.

A confermarlo anche un comunicato ufficiale della Lazio. Questo il testo: "Si rende noto a tutti gli abbonati che il proprietario dello stadio Olimpico, Sport e Salute, contrariamente a quanto inizialmente comunicato, non darà più seguito ai lavori programmati in Tribuna Tevere Parterre. La S.S. Lazio si scusa pertanto con i propri tifosi, abbonati in Tribuna Tevere Parterre, per le diverse comunicazioni, anche se non ad essa riconducibili, e dà loro appuntamento allo stadio Olimpico per la prima partita casalinga”.

Nessun disagio quindi per i tifosi laziali e romanisti che fra poco meno di una settimana vedranno iniziare il campionato, fra ritardi di mercato e nuovi arrivi, con l’Olimpico che si prepara ancora una volta a ricoprire un ruolo importantissima nell’economia sportiva e non della Capitale.