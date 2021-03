Ssd Colonna (pattinaggio), Castaldi: “Ottime prestazione al Trofeo Roma"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Il settore pattinaggio della Ssd Colonna non ha perso lo smalto. I ragazzi del club castellano, allenati da Federico Tassini, Naomi Romagnoli e Alessia Giovannetti, hanno dimostrato che il lungo stop dalle competizioni ufficiali (causa Covid) non ha lasciato troppi strascichi. E’ quanto sottolinea la responsabile del settore Roberta Castaldi: “Il gruppo si è fermato solamente una settimana a fine ottobre, da quel momento abbiamo suddiviso tutti i gruppi seguendo le rigide disposizioni federali, ma i ragazzi si sono sempre continuati ad allenare perché partecipanti a competizione “di interesse nazionale”. Nello scorso fine settimana ben 26 nostri atleti hanno partecipato al “Trofeo Roma” che si è tenuto al PalaTorrino, mentre altri sei hanno dovuto saltare l’appuntamento perché dovevano rispettare la quarantena per un caso scolastico di positività al Covid di un compagno di classe”. I risultati della prova capitolina dello scorso fine settimana sono stati estremamente positivi: “Ben sei ragazzi hanno conquistato il primo posto nella rispettiva categoria: si tratta di Sara Del Signore (classe 2004), della cugina Giada Del Signore (2004), ma anche di Giorgia Giuliani (2007), Christian Pellini (2010), Marika Mengarelli (2011) e Sofia Coresi (2012). Inoltre c’è stato un secondi classificato e cioè quello di Flavia Cappellini (2011), mentre hanno concluso al terzo posto le sorelle Gioia Cascia (2005) e Serena Cascia (2007), ma anche la più piccola del gruppo Mia Furcolo (2013). Siamo molto contenti del comportamento dei nostri ragazzi” sottolinea la Castaldi che guarda già al prossimo fine settimana: “Sabato e domenica saremo al Tre Fontane di Roma per la prima tappa del “Trofeo Lazio”, un appuntamento di un livello ancora maggiore rispetto a quello dello scorso week-end, ma siamo convinti che i nostri ragazzi si faranno valere. Inoltre il gruppo è folto e cresce sempre di più settimana dopo settimana, non a caso negli ultimi giorni altri ragazzi hanno chiesto di fare la prova: segno che qui a Colonna stiamo facendo un buon lavoro con questo settore pattinaggio”.