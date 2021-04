Ssd Colonna, importante novità: New Energy nuovo sponsor

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Un anno complicato a causa della pandemia. Ma proprio nel finale della stagione 2020-21 è arrivata una importante novità per la Ssd Colonna che può guardare al futuro con maggiore fiducia. E’ il presidente Simone Di Girolamo a comunicarla a tutti: “Abbiamo trovato un accordo con la New Energy che sarà nostro sponsor ufficiale. Un’azienda molto importante che opera nel settore della luce e del gas e che negli ultimi mesi è entrata prepotentemente nel mondo del calcio professionistico e dilettante. Abbiamo conosciuto i vertici dell’azienda e la cosa che ci ha convinto è stato il loro modo di intendere questa collaborazione: ci hanno lasciato piena autonomia a livello programmatico e tecnico, rendendo comunque più forte e più ambizioso il nostro progetto. In virtù di questo accordo c’è stato l’ingresso nel Consiglio direttivo di tre nuove figure, nelle prossime settimane parleremo più nel dettaglio anche di questo”. Insomma il percorso del Colonna continua con la medesima gestione, ma con maggiori prospettive e stabilità. “Anche personalmente potrò essere più presente al campo sportivo – prosegue Di Girolamo – In quest’ultimo anno ho portato avanti un Master di secondo livello presso l’università Luiss Guido Carli e ringrazio la mia azienda Bcc Castelli Romani e del Tuscolo per questa bellissima e impegnativa esperienza. Adesso l’ho portato a termine e potrò seguire più da vicino le varie attività del nostro club”. Che si è messo alle spalle una stagione complicata, ma dove non sono mancate soddisfazioni: “A livello numerico abbiamo tenuto botta nonostante i problemi legati alla pandemia, anzi tutti i nostri settori (dal calcio al volley, dal pattinaggio al basket, ndr) sono cresciuti e hanno dato dimostrazione della loro vitalità. In quest’ultimo spicchio di stagione le attività andranno avanti rispettando le rigide disposizioni governative e federali anti-Covid. L’auspicio e la voglia da parte di tutti i noi sono quelle di fare ancora meglio nel prossimo futuro”.