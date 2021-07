Ssd Colonna, il settore pattinaggio dà spettacolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Il settore pattinaggio della Ssd Colonna è ormai una realtà affermata. Il club castellano, nel tempo, ha saputo ricavarsi uno spazio importante all’interno delle dinamiche sportive regionali (e non solo) di questa disciplina e una ulteriore conferma in tal senso è arrivata dalla terza ed ultima tappa del “Trofeo Lazio” che si è tenuta domenica scorsa presso il centro sportivo “Tre Fontane” di Roma. A parlare con soddisfazione dei risultati ottenuti dalle giovanissime atlete castellane è la responsabile del settore Roberta Castaldi: “I nostri ragazzi hanno saputo ottenere tanti piazzamenti di rilievo e ben quattro di loro hanno vinto il “Trofeo Lazio”. Nello specifico hanno trionfato nella loro categoria sia Giada Del Signore (classe 2004) che Sofia Coresi (2012), ma anche Risa Stella (anche lei 2012) e Christian Pellini (2010). Un risultato individuale di rilievo che si è aggiunto a quello collettivo: il Colonna, infatti, si è piazzato all’11esimo posto su 42 società partecipanti nella speciale classifica a squadre”. Il settore rotellistico del club castellano, inoltre, può essere orgoglioso del titolo di campione italiano ottenuto dal maestro Federico Tassini che a Corigliano ha ottenuto il primo posto a squadre col suo gruppo, mentre a Riccione l’altro tecnico Naomi Romagnoli si è esibita nelle finali del campionato italiano individuale. Intanto domani ci sarà l’ultimo giorno di allenamenti stagionali dell’intero settore, poi domenica (sempre al “Tre Fontane” di Roma) si terrà l’ultima interregionale della stagione con le atlete del Colonna che sperano di essere ancora protagoniste. Infine il club ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la stagione 2021-22: a tal proposito il Colonna porterà avanti l’esperimento nato negli ultimi due mesi, vale a dire l’apertura delle iscrizioni per i bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni che hanno subito formato un bel gruppetto, seguito con passione e attenzione da Alessia Giovannetti e Roberta Castaldi. Per tutte le informazioni, comunque, ci si può rivolgere al numero di telefono 3664957577 (Roberta).