Ssd Colonna calcio: sette colpi di lusso per mister Torricelli

Colonna (Rm) – La prima “ondata” di nuovi arrivi è di tutto rispetto. Il Colonna ha messo a segno i primi sette colpi ufficiali per la nuova avventura nel campionato di Prima categoria. Il direttore generale David Pinci e mister Alberto Torricelli hanno annunciato il raggiungimento dell’accordo con alcuni importanti calciatori che erano stati identificati come obiettivi principali per il consolidamento del gruppo. Per l’attacco la società castellana ha puntato su Francesco Celano, estroso attaccante classe 1990 ex Atletico Monteporzio, Tivoli e Trastevere: un giocatore che nel tempo è diventato sinonimo di fantasia e anche “praticità” in termini realizzativi. Nello stesso reparto è arrivato pure Gianluca Sgarra, potente attaccante classe 1992 ex Lupa Frascati e (recentemente) Atletico Monteporzio, un ragazzo che ha fatto già tante battaglie ma ha ancora tanta voglia di far bene. Davanti c’è da segnalare l’importante ritorno di Mattia Tiberi, fortemente voluto sia dal calciatore che dalla società. Un ragazzo che per tanti anni ha vestito con orgoglio i colori del Colonna e sul quale la società ripone ancora totale fiducia. A proposito di qualità, c’è da ricordare l’accordo con Mattia Magretti, metodico centrocampista classe 1997 con il vizio del goal che in passato ha vestito le maglie di Rocca Priora e San Cesareo. Un rinforzo importante è arrivato anche per il centrocampo con il sì di Valerio Schina, validissimo playmaker di centrocampo classe 1994 ex Atletico Monteporzio, San Cesareo e Valle Martella. Infine il Colonna ha dato solidità al suo reparto difensivo con l’innesto dei fratelli Davide e Cristiano Teofani: il primo, classe 1989, è un centrale tosto con tanta esperienza, proveniente dai Canarini e da anni presente nelle categorie dilettantistiche che contano. Fatta anche per il fratello Cristiano (classe 1994), valido difensore con esperienze in categorie superiori che potrà fare sicuramente comodo a mister Torricelli. “Abbiamo cercato e scelto calciatori che avessero la nostra stessa voglia di fare bene – sottolinea il dg Pinci – Abbiamo cercato di allestire qui a Colonna una squadra di vertice per ripagare tutti gli sforzi fatti dalla società in questi anni: volevamo questo progetto e lo stiamo portando avanti con entusiasmo e passione, ma non è finita qui e nei prossimi giorni annunceremo altri colpi per completare l’organico”. Già nota anche la data di inizio della preparazione del nuovo Colonna che comincerà a sudare dal prossimo 31 agosto.