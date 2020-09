Ssd Colonna calcio, Randolfi: "Siamo ambiziosi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Il Colonna lo ha confermato sulla panchina dell’Under 19 provinciale per tentare di “completare il discorso” iniziato nella passata stagione. Mister Claudio Randolfi è carico per l’avventura che lo vedrà ancora alla guida di questo gruppo: “Già l’anno scorso ho ricordato più volte che avevamo iniziato un progetto biennale con una squadra con diversi elementi sotto età e quest’anno lo vogliamo continuare, ovviamente con ambizioni di vertice. D’altronde già nella passata stagione, eravamo al quinto posto al momento dell’interruzione e non eravamo distanti dalla vetta, quindi cercheremo di far fruttare questo anno di esperienza”. La squadra è nella sua seconda settimana di preparazione: “Il campionato inizierà nel week-end dell’8 e 9 novembre – sottolinea Randolfi – A livello fisico c’è tutto il tempo per preparare al meglio i ragazzi, anzi inizialmente stiamo facendo un lavoro di “rientro graduale” all’attività assieme al nostro preparatore atletico Maurizio Pizzi che conosco benissimo da tempo. D’altronde il periodo di stop è stato veramente lungo e cercheremo di ovviare con delle amichevoli alla lunga attesa delle gare ufficiali: gestire queste settimane non credo che rappresenterà un grosso problema per i ragazzi”. Sabato l’Under 19 provinciale del Colonna giocherà la prima di queste amichevoli: “Affronteremo la Magnitudo che sicuramente ha un’ottima squadra: l’Under 17 ha vinto il campionato provinciale e rappresenterà l’ossatura della nuova Under 19, quindi sarà subito un test molto indicativo anche se siamo solamente all’inizio”. Stare ai vertici del proprio girone non sarà l’unico obiettivo del team castellano: “L’anno scorso questo gruppo si piazzò al secondo posto nella speciale classifica della Coppa Disciplina e vogliamo ottenere un risultato simile anche quest’anno. Inoltre speriamo di mandare il maggior numero di ragazzi possibili in prima squadra: qualcuno si è già allenato con la Prima categoria e speriamo che mister Torricelli possa prendere in considerazione anche altri elementi di questo gruppo”. Randolfi conclude parlando del suo rapporto con l’ambiente del Colonna: “Mi trovo benissimo con tutti, la società e il direttore generale David Pinci ci sono sempre vicini”.