Ssd Colonna calcio, Randolfi: “Girone simile a quello dell’anno scorso”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Continua la preparazione dell’Under 19 provinciale del Colonna al prossimo campionato. In attesa di capire i risvolti dell’ultimo decreto governativo, la squadra di mister Claudio Randolfi procede l’avvicinamento alle attività ufficiali: “Le difficoltà del periodo sono innegabili e chiaramente si avverte il clima di incertezza per il mondo dello sport dilettante e giovanile in particolare – spiega l’allenatore – Da questo punto di vista, devo dare atto alla società di aver messo in piedi un’organizzazione rigorosa, nel pieno rispetto dei protocolli imposti dalla Federazione. Speriamo di poter riuscire ad iniziare e poi anche a concludere la stagione regolarmente”. Il tecnico parla del primo mese e mezzo di stagione del suo gruppo: “Abbiamo dovuto studiare una preparazione atletica particolare. I ragazzi erano fermi praticamente da diversi mesi e così ci siamo trovati di fronte ad una situazione inedita: qualche problemino muscolare, unita ad alcune assenze per motivi vari, ci ha ridotto un po’ la rosa nel corso delle settimane, ma per fortuna abbiamo un gruppo numeroso e abbiamo avvertito poco questo problema”. L’Under 19 provinciale del Colonna si è misurata anche in amichevole con alcune avversarie di livello: “I risultati di questi test lasciano il tempo che trovano, mi è piaciuto comunque l’impegno costante dei ragazzi sia durante gli allenamenti che nel corso delle partite. Continueremo a fare delle amichevoli anche nelle prossime settimane, se il nuovo decreto governativo ce lo consentirà”. Randolfi conclude parlando del girone in cui è stata inserita la compagine castellana: “Il raggruppamento ricalca a grandi linee quello dello scorso anno, ci sono poche novità. Il livello sarà sicuramente competitivo soprattutto per la lotta al vertice, ma cercheremo di giocarci le nostre carte”.