Sporting Ariccia calcio, Nanni: “Rammarico per il pari con l’Indomita”

Ariccia (Rm) – Secondo pareggio consecutivo per lo Sporting Ariccia in Eccellenza. La formazione castellana ha esordito tra le mura amiche anche in campionato (dopo l’eliminazione di Coppa per mano del Villalba) ed è stata protagonista di una buona prestazione contro l’Indomita Pomezia, dopo aver sfoderato una grande gara la settimana prima contro l’accreditatissima Unipomezia. Nel match di ieri, i ragazzi di mister Trinca hanno sbloccato il risultato grazie ad un perfetto calcio di punizione dell’esterno classe 1995 Alessio Nanni, poi nella ripresa è arrivato il gol del definitivo 1-1 della formazione ospite: “Il pareggio ci lascia un pizzico di rammarico – commenta l’autore del gol – Eravamo riusciti ad andare in vantaggio, ma non siamo riusciti a mantenere il risultato fino alla fine. Passi indietro rispetto alla prestazione contro l’Unipomezia non ne ho visti, questa era una gara diversa e l’abbiamo interpretata bene. Nel primo tempo abbiamo espresso un buon calcio, poi nel secondo forse ci siamo abbassati un po’ e da una palla persa abbiamo incassato il gol del pareggio. Peccato, ma guardiamo avanti”. L’ex Casal Barriera parla del suo ingresso nel gruppo dello Sporting Ariccia: “Ho trovato un ambiente sereno e una squadra molto compatta, c’è un bel clima all’interno dello spogliatoio”. Nel prossimo turno la formazione ariccina è attesa da un altro match casalingo, quello contro l’Ottavia che ha iniziato la stagione con 4 punti nelle prime due partite: “Un avversario di buon valore, ma il nostro atteggiamento è sempre lo stesso a prescindere da chi abbiamo di fronte: scendiamo sempre in campo con l’idea di provare a imporre il nostro gioco e di conquistare la posta piena”. Per Nanni lo Sporting Ariccia non deve fissare obiettivi minimi: “E’ chiaro che il traguardo primario è la salvezza, ma noi pensiamo semplicemente a giocare e a fare bene. Poi vedremo dove saremo arrivati”.