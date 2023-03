Sport e Salute più Maxxi: firmato protocollo d'Intesa per promuovere sport, arte e cultura

Mercoledì 1 marzo è stato firmato presso il Circolo del Parco del Foro Italico, alla presenza di Andrea Abodi Ministro per lo Sport e per i Giovani, un protocollo d'intesa tra Sport e Salute e la Fondazione Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.

Il protocollo darà il via ad una collaborazione che prevede attività e progetti di promozione culturale e sportiva, a beneficio dei cittadini e del territorio, a partire da sconti e agevolazioni per l'acquisto di biglietti per mostre o eventi sportivi. La sinergia fra Sport e Salute e il Maxxi sarà sempre più stretta in occasione di grandi eventi a partire dal 11 marzo data della sfida del Sei Nazioni Italia-Galles.

Soddisfatto Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute: "Lo sport è salute, stili di vita corretti, benessere psico-fisico, ma anche cultura. Siamo felici di aver firmato questo protocollo che ha un valore strategico per la promozione dello sport, dell’arte e della cultura e che esalta il legame tra il Parco del Foro Italico e il MAXXI”.

Sulla stenna linea d'onda anche Alessandro Giuli presidente della Fondazione Maxxi che sottolinea come la collaborazione garantirà un lavoro di connessione fra sport, arte contemporanea e rigenerazione urbana nell’ interesse della comunità.