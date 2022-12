Coni e municipio XIII insieme: tre giorni di sport gratuito e accessibile a tutti

È iniziata mercoledì 28 dicembre e terminerà venerdì 30 dicembre 2022 la maratona di tre giorni di sport gratuito e accessibile per tutti nel municipio XIII.

L'evento è nato grazie al Protocollo di Intesa raggiunto tra il Coni e il municipio XIII, e grazie ai tecnici di Federazione e agli Enti di promozione sportiva impegnati durante la manifestazione.

Per l'occasione è stato allestito un corner sportivo in piazza Giovanni Battista de la Salle aperto dalle ore 14:00 alle 18:00 durante il quale bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno cimentarsi in diversi discipline sportive. Fra le attività presenti ci saranno canottaggio pesistica, scherma, badminton, dama e un simulatore di calci di rigore.