VIDEO | Spezia-Lazio 1-2: Immobile implacabile, Milinkovic-Savic preciso. Gli highlights

Dopo il passo falso con l'Udinese, la Lazio rialza la testa. Al Manuzzi finisce 2 a 1 per i ragazzi di Simone Inzaghi. Nel primo tempo i liguri partono meglio e centrano due pali, ma sono i biancocelesti ad andare a bersaglio con Immobile (15') in contropiede e con una punizione di Milinkovic-Savic (33'). Nella ripresa Nzola (64') accorcia le distanze con un bel sinistro, ma non basta.