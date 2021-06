Smalling e la moglie avvistano un Ufo in Giamaica

Chris Smalling è stato protagonista di un episodio molto curioso.Il difensore della Roma sta trascorrendo le sue vacanze in Giamaica insieme alla sua famiglia, dopo una stagione non positiva causa i tanti infortuni.

Smalling e l'Ufo

Il romanista insieme alla moglie avrebbero avvistato un Ufo. A raccontarlo sul proprio profilo social è Sam Smalling, moglie del difensore giallorosso: "Ok, prometto che non eravamo sotto l'effetto funghi magici o altro. Ma io e Chris abbiamo visto un ufo incredibile la scorsa notte! Non è come avvistare per pochi secondi qualcosa di alto nel cielo che potrebbe essere un aereo. È volato giù davanti a noi e poi si è girato ed è tornato in alto nel cielo dove è rimasto per un'ora (forse più a lungo ma siamo dovuti andare via), era troppo piccolo per essere ripreso quando è rimasto stazionato nel cielo anche se Chris poteva vederlo ruotare con luci lampeggianti tutt'intorno. (Potevo vedere solo le luci esterne a questo punto perché i miei occhi non sono così buoni). Avremmo potuto riprenderlo con la telecamera quando stava volando da noi perché era chiaro da vedere, ma eravamo entrambi troppo sbalorditi per tirare fuori le nostre telecamere. Inoltre non volevamo distogliere lo sguardo e perderci qualunque cosa fosse. Sembrava enorme. Non sembrava il tipico avvistamento ufo. Era totalmente silenzioso. Incredibile. Qualcuno ha visto qualcosa di simile? È difficile da spiegare perché era ben mimetizzato, ma era come due rettangoli 3d separati che ruotavano l'uno intorno all'altro con luci deboli che si muovevano attorno ai bordi". Sottolineando di non aver assunto sostanze, in un’altra storia su Instagram, Sam Smalling ha postato: "Per la cronaca non era assolutamente un drone. Era enorme e molto sofisticato con delle luci sfocate intorno. Aveva una forma strana, non come quella di un drone. È da pazzi, lo so! Non era neanche un aereo o qualcosa di simile. Era silenzioso, invece i droni fanno rumore. Inoltre non ho nessun vantaggio nel condividere tutto questo. Anche se molti dei miei followers penseranno probabilmente che sono pazza".

La reazione social

La strana e curiosa avventura capitata al calciatore inglese ha scatenato diverse reazioni sui social. Qualcuno scherza con il fatto che la coppia si trovasse in Giamaica “Sam Smalling dice di aver visto un UFO mentre era in vacanza in Giamaica. Lo vidi anche io un UFO. Quando con l'interrail a 18 anni andai ad Amsterdam per la prima volta. Coincidenze? IO NON CREDO”. Altri invece come i tifosi della Lazio ironizzano “Era la palla del rigore de Tonetto contro l Arsenal, finalmente ritrovata oserei dire”.