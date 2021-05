Simona Quadarella, la romana fa una tripletta d'oro a Budapest

Secondo triplete d'oro per Simona Quadarella, la nuotatrice romana che domina le vasche europee. Adesso la romana sogna di prendersi Tokyo

Simona Quadarella è la regina incontrastata degli Europei di nuoto di Budapest. La nuotatrice romana classe 1998, si è regalata un triplete incredibile, vincendo tre medaglie d’oro nelle categorie 400 m, 800 m e 1500 m stile libero. Non una novità per Simona Quadarella, che agli Europei di Glasgow 2018 si regalò già la prima tripletta.

Quadarella, la nuoatrice italiana più vincente

Quadarella, cresciuta nel Circolo Canottieri Aniene, si conferma dunque come futuro e presente del nuoto italiano con sei ori conquistati in sei finali europee, ed un oro ed un argento mondiale. Le vittorie di Budapest fanno di Quadarella la nuotatrice più vincente nella storia del nuoto azzurro per titoli europei individuali.

“Sono felice di essermi confermata” dichiara Simona. Vincere è difficile ma confermarsi lo è sempre di più, specie in un periodo difficile e Quadarella lo sa bene. La tripletta di Budapest è qualcosa di speciale per Simona perché arriva dopo il lockdown, la positività al Covid e il conseguente stop forzato. “Ci voleva per ritrovare gli stimoli e la voglia di gareggiare ad alti livelli” sottolinea la 22enne nuotatrice.

Ma adesso per la romana arriva la grande sfida delle olimpiadi di Tokyo un banco importante per una consacrazione e la sfida a Katie Ledecky,la statunitense grande favorita alle Olimpiadi è lanciata. E a tal proposito Simona dichiara: “Negli 800 due anni fa sono riuscita a mettere pressioni alla Ledecky ai Giochi vedremo. Vorrei impaurirla”. Di certo l’Italia e tutta Roma tiferanno per questa giovane e vincente nuotatrice che vince “per essere felice”.