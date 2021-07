Simona Quadarella è bronzo a Tokyo: Raggi esulta sui social

Dalla delusione alla gioia, Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurra ha chiuso in 8.18.35 conquistato la quinta medaglia del nuoto. Oro alla statunitense Kathleen Ledecky in 8.12.57 e argento all'australiana Ariarne Titmus in 8.13.83.

"Ci eravamo detti ci dobbiamo mettere cuore e anima ma anche la testa, ce l'ho fatta, è stata difficilissimo, resettare dopo i 1500". Sono le parole di una soddisfatta Simona Quadarella dopo il bronzo. La campionessa romana alla sua prima olimpiade è "veramente contenta, è una medaglia che vale più di qualsiasi altra cosa", ha aggiunto l'azzurra alla Rai. "In questa Olimpiade avrei preferito fare qualcosa di più nei 1500 ma non è arrivato e fa parte della vita di un atleta, ma questo bronzo mi rende felice, era atteso da tanti anni. Cosa mi sono detta prima di entrare in vasca? Ho detto devo tornare a casa con il sorriso, 'Simona o prendi la medaglia o prendi la medaglia non c'è altra soluzione'. E' stato difficile ma mi ritengo molto fortunata di avere avuto un'altra possibilità e l'ho saputa cogliere", ha concluso la Quadarella.

Ad esultare sono stati in molti. "Grande Simona Quadarella! E' bronzo olimpico negli 800 sl di Tokyo 2020. Una medaglia vinta con cuore e coraggio! Roma orgogliosa di te". Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

La ventiduenne romana, però, non ottiene grandi risultati solo nello sport agonistico. È anche una brillante studentessa, iscritta al corso di laurea in 'Innovative Technologies for Digital Communication' alla Link Campus University, ateneo che ha già tra le sue fila tanti sportivi, come Edoardo Giorgetti, Margherita Granbassi, Silvia Salis e Margherita Panziera, anche lei tra le punte di diamante azzurre ai Giochi che si stanno svolgendo in Giappone. L'università ha recentemente rinnovato con il Coni un protocollo d'intesa per l'organizzazione di programmi rivolti alla formazione di sportivi e dirigenti. "Simona Quadarella - commenta il Rettore della Link Campus, Carlo Alberto Giusti - era già stata grande protagonista ai recenti Europei di Budapest. La medaglia olimpica, però, ha davvero il sapore dell'impresa. Siamo molto orgogliosi di averla con noi, anche per testimoniare il fortissimo legame dell'ateneo con il mondo dello sport".