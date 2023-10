La settimana del tennis a Roma: Il Parioli pareggia mentre continua il dominio dell'EUR Sporting Club

Domenica si sono giocate la quarta giornata di Serie A1 maschile e femminile di tennis e la quinta di Serie A2 maschile. Tanti i circoli romani impegnati, dal TC Parioli nel maschile e nel femminile all'EUR Sporting Club in A2 Maschile.

Serie A1: Nessuna vittoria per il TC Parioli

Ancora una domenica amara per il Tennis Club Parioli, che in Serie A1 femminile cede per 4-0 in casa contro la capolista TC Palermo e scende all'ultimo posto in classifica dato il pareggio del Beinasco. Decisiva la sconfitta di Mandy Minella, la lussemburghese infatti si è fatta rimontare da Anastasia Abbagnato dopo aver vinto il primo set per 6-1. Ottimo pareggio invece del Parioli maschile, che ferma sul 3-3 la capolista Vigevano e si prende il primo punto in classifica. Una sfida decisa dall'ultimo doppio, con la coppia Rondoni/Zekic che ha dato il punto del pareggio al Parioli battendo 6-4 6-4 Echargui/Dadda.

Serie A2: Il dominio dell'EUR Sporting continua

Ancora una vittoria roboante in A2 maschile per l'EUR Sporting Club. Il circolo dell'EUR si conferma primo in classifica vincendo 6-0 contro il Tennis Modena. A testimonianza del dominio imposto soltanto una sfida è andata al terzo set, con l'ultimo doppio San Martin/Leti Messina vincitori al tie-break del terzo contro Mangiafico/Gasperini. Riposo invece per la Ferratella nel suo girone.

Tabellini e classifiche

SERIE A1 MASCHILE

TC Parioli Roma - Sporting Club Selva Alta Vigevano 3-3

Teo Masera (P) b. Filippo Baldi (S) 26 61 60

Moez Echargui (S) b. Pietro Rondoni (P) 64 67(5) 75

Davide Dadda (S) b. Francesco Bessire (P) 63 64

Miljan Zekic (P) b. Mattia Bellucci (S) 75 62

Mattia Bellucci/Filippo Baldi (S) b. Francesco Besire/Teo Masera (P) 60 61

Pietro Rondoni/Miljan Zekic (P) b. Davide Dadda/Moez Echargui (S) 64 64

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE PAREGGIATE PERSE MATCH V MATCH P SC Selva Alta 8 4 2 2 0 15 9 CT Vela * 7 3 2 1 0 11 7 TC Pistoia * 3 3 1 0 2 8 12 TC Parioli 1 4 0 1 3 8 16

SERIE A1 FEMMINILE

TC Parioli Roma - CT Palermo 0-4

Arantxa Rus (P) b. Martina Di Giuseppe (R) 63 62

Giorgia Pedone (P) b. Francesca Pandolfi (R) 63 63

Anastasia Abbagnato (P) b. Mandy Minella (R) 16 61 63

Arantxa Rus/Giorgia Pedone (P) b. Beatrice Lombardo/Mandy Minella (R) 76(1) 62

SQUADRA PUNTI GIOCATE VINTE Pareggiate Perse Match V Match P CT Palermo 8 4 2 2 0 11 5 AT Falconeri 6 4 1 3 0 9 7 TC Beinasco 3 4 0 3 1 7 9 TC Parioli 2 4 0 2 2 5 11

SERIE A2 MASCHILE

TENNIS MODENA - EUR SPORTING CLUB 0-6

Alvaro Lopez San Martin (E) b. Iacopo Mangiafico (M) 6-2 6-3

Massimo Giunta (E) b. Filippo Monti (M) 6-4 6-2

Niccolò Ciavarella (E) b. Andrea Gasperini (M) 6-3 6-2

Daniele Minighini (E) b. Riccardo Marendon (M) 6-2 6-4

Minighini/Ciavarella (E) b. Monti/Montanari (M) 6-2 6-0

San Martin/Leti Messina (E) b. Gasperini/Mangiafico (M) 4-6 7-5 10-5