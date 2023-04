Serie D girone G, l'Ilvamaddalena supera la Tivoli e si complica la salvezza

Basta un tap-in di Altolaguirre per fare la differenza nel match salvezza tra Ilvamaddalena e Tivoli, con i laziali che si fanno sorprendere in casa e vedono scendere a solo un punto il vantaggio sulla zona playout, occupata dal Portici. I sardi sono passati in vantaggio dopo dieci minuti grazie al tap-in di Altolaguirre, che ha ribadito in rete la respinta di Trovato sul tiro di Cacheiro. Da lì in poi i tiburtini si sono avvicinati più volte al pareggio, con Mejri che all'88' ha negato il gol con un grande intervento sugli sviluppi di una punizione.

TIVOLI - ILVAMADDALENA 0-1 (10'pt Altolaguirre)