La seconda maglia della Roma per la stagione 2021/2022

La Roma ha presentato la sua nuova maglia da trasferta per la stagione 2021/2022. La nuova divisa debutterà nell'andata dei playoff di Conference League

La Roma tramite i suoi canali social ha presentato ai tifosi la nuova seconda maglia della stagione 2021/2022.

La nuova maglia da trasferta della Roma

Bianca, con dei dettagli che vanno dal rosso al giallo sulle maniche e dietro al colletto, con NB e Digitalbits di colore rosso. Si presenta così la seconda maglia firmata New Balance del club giallorosso.La divisa è completata da pantaloncini e i calzettoni in toni coordinati, mentre una engineered body map è inclusa sul retro per la ventilazione e l'assorbimento dell'umidità. Il kit del portiere si presenta invece di colore arancione con un pattern a contrasto di colore giallo.

A posare con la maglia da trasferta ci sono stati sia i giocatori della prima squadra fra cui Gonzalo Villar, Nicolò Zaniolo, Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori e Leonardi Spinazzola ma anche le giocatrici della Roma femminile Elisa Bartoli, Elena Linari, Manuela Giugliano e Paloma Lazaro.

La Roma scenderà in campo con la nuova maglia giovedì 19 agosto in Turchia, a Trebisonda contro il Trabzonspor, nell'andata dei playoff della Conference League.

Il comunicato della Roma

Questo il comunicato della Roma sul suo sito ufficiale riguardo il lancio della maglia da trasferta di questa stagione: "La nuova maglia si ispira al design del 1978/79, che ha segnato l'inizio di uno dei capitoli di maggior successo nella storia del Club. La palette di colori riflette il cuore pulsante dello Stadio Olimpico: la Curva Sud, con il suo mare di striscioni e bandiere giallorosse".