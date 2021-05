Scamacca, il bomber di Fidene che lasciò Roma a 16 anni

Gianluca Scamacca, romano e romanista, lasciò la Roma e l'iItalia a 16 anni per l'Olanda. Adesso segna in Serie A ed è ambito daile big italiane

Gianluca Scamacca è alla prima stagione da protagonista in Serie A a Genova, col Genoa. Romano di Fidene, Scamacca ha attirato su di sé l’attenzione di diversi top club, fra cui Milan e Juventus, lasciando un po' di rammarico alla Roma che se lo fece scappare all’età di 16 anni.

Chi è Gianluca Scamacca

Classe 1999, Scamacca è cresciuto nella periferia romana, e ha iniziato a muovere i primi passi col pallone alla scuola calcio Delle Vittorie, poi la Cisco Roma e la Lazio. Ma dopo arriva la chiamata della Roma, e da romanista dichiarato Scamacca non può che accettare il passaggio alle giovanili giallorosse. Arrivano i primi trofei con le giovanili giallorosse guidate da Roberto Muzzi e poi a 16 il trasferimento in Olanda al Psv Eindhoven. “Volevo staccarmi da Roma città, non volevo restare mentalmente chiuso” ha dichiarato recentemente in un’intervista l’attaccante genoano.

L’esperienza olandese termina col trasferimento al Sassuolo, attuale proprietario del cartellino dell’attaccante e squadra con cui esordì in Serie A,nel 2017. Poi i prestiti alla Cremonese, al Pec Zwolle di nuovo in Olanda, l'Ascoli e infine il Genoa.

Scamacca il bomber che manca alla Roma

Il bottino di Scamacca dice 8 reti in 26 partite di Serie A. Numeri di tutto rispetto per il 22enne alla prima esperienza nella massima serie. Attaccante di peso (195 cm), forte fisicamente ma anche tecnicamente, glaciale dal dischetto. Scamacca rappresenta il prototipo del bomber che tanto avrebbe fatto comodo alla Roma in questa stagione in cui sono mancati i gol in momenti decisivi.