Santa Marinella, le parole di Salipante "I ragazzi meritano un grosso applauso"

Una vittoria di carattere per il Santa Marinella, che in trasferta a Ronciglione ha trovato una bella vittoria per 0-1 nonostante le tante difficoltà, come detto da mister Salipante nel post-partita. g“E’ stata una partita molto difficile, per come ci siamo arrivati, per i problemi legati agli infortuni, alle squalifiche, alle malattie, ci siamo presentati in grossa difficoltà a livello numerico.“. Non lesina complimenti alla squadra Salipante. “Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi che sono scesi in campo, sono stati molto bravi e molto attenti, abbiamo giocato contro una squadra che aveva giustamente il coltello fra i denti perché sta lottando per rimanere in categoria. Di contro noi nel primo tempo abbiamo retto botta, rischiando quasi mai e avendo avuto 4/5 punizioni dal limite dell’area come ormai ci capita da diverse partite, ma non sfruttate bene purtroppo. Nel secondo tempo ci è stato riconosciuto un calcio di rigore sacrosanto che Belardinelli ha trasformato magistralmente. Ci siamo portati a casa una vittoria fondamentale, importante e che ci da morale. Ripeto però che ringrazio tutti i ragazzi che sono scesi in campo, meritano un grande applauso. “