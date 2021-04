La Rugby Roma offre i tamponi ai più giovani

Gli atleti della Rugby Roma Olimpic Club 1930 storico club di rugby della Capitale, hanno pagato i tamponi ai componenti delle formazioni minori. Un gesto per aiutare a tornare alla normalità. Non è la prima volta che la squadra si rende protagonista con iniziative di solidarietà.

L’iniziativa

Aiutare i più piccoli. Soliedarietà. Questo il significato del gesto della squadra della Capitale. Il presidente Albert Emett e il Consiglio del club tramite un post sulla pagina Facebook della società, hanno voluto ringraziare tutta la squadra. Questo il post: “Il presidente Alberto Emett e tutto il Consiglio della Rugby Roma Olimpic Club vogliono rivolgere pubblicamente la gratitudine propria e di tutto il club agli atleti della prima squadra per il bel gesto con cui si sono offerti di pagare gli esami necessari a svolgere gli allenamenti delle formazioni minori. Da questi gesti si comprende l'attaccamento ai nostri colori, con la certezza che si sia imboccata la strada giusta per un futuro sempre più forte e verso traguardi sempre più ambiziosi che riguarderanno proprio i più piccoli della nostra società. SIAMO ORGOGLIOSI DI VOI".

Il club

La Rugby Roma Olimpic Club 1930 che milita nel campionato di Serie B girone 4, nasce nel 2015 dalle ceneri Rugby Roma Olimpic (fondato nel 1930) per iniziativa di circa 50 soci. Oggi si allena allo stadio Renato Speziali. con sede in Via di Tor Pagnotta 351. Nel palmarès vanta cinque titoli nazionali e due Coppe italia.

La FIR aggiorna il suo protoccolo

Da lunedì il 26 aprile il Lazio è entrato in zona gialla e la Fir (Federazione Italiana Rugby) ha aggiornato il suo protocollo federale per i club interessati a seguito del Decreto Legge del 22 aprile. Qui il link con le regole da rispettare.