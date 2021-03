Rugby Frascati Union 1949: due squadre femminili faranno campionati ad adesione facoltativa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Rugby Frascati Union 1949 riparte. O meglio tornerà presto a fare attività federale. La comunicazione arriva dai vertici societari del club tuscolano dopo che la Federazione Italiana Rugby ha formalmente chiesto alle società di tutta Italia di pronunciarsi sulla volontà (o meno) di partecipare all’attività federale ufficiale che sarà organizzata dal mese di maggio in avanti. A rappresentare i colori del Rugby Frascati Union 1949 saranno due squadre femminili: la Seniores (che l’anno scorso ha militato in serie A) e l’Under 16 che affronteranno questi impegni ufficiali con due gruppi praticamente distinti, anche per evitare problemi legati al Covid. Dal primo di aprile per questi gruppi ci sarà la possibilità di sostenere allenamenti collettivi con contatto, utilizzando il protocollo del massimo campionato (la Top 10) e sottoponendo tutti gli atleti ad un tampone settimanale, poi nel periodo delle attività di gara probabilmente sarà richiesto un tampone anche prima di giocare. L’attività ufficiale, che verrà demandata ai comitati regionali, verrà portata avanti seguendo i criteri del “livello tecnico” e della “competenza geografica”: non ci saranno promozioni e retrocessioni e la Federazione sosterrà l’attività dei club con contributi sulle spese per i tamponi. «Ripartire con attività ufficiali ha un significato enorme in termini di speranza e motivazione – dicono dal Rugby Frascati Union 1949 – La Seniores ha subito inevitabilmente qualche problematica lavorativa legata al Covid, ma grazie alle sinergie con alcune società amiche siamo riusciti a reggere botta. Contiamo, inoltre, su un buon numero di ragazze Under 16 che presto potrebbero anche fare l’esperienza di giocare a XV». Anche se non sarà possibile seguire le orme di Seniores e Under 16 con l’attività ufficiale, continueranno ad allenarsi nella forma attuale sia l’Under 14 femminile che il minirugby “misto” che ha raggiunto numeri molto importanti (con una forte “caratterizzazione” rosa) e che nel giro dei prossimi quattro anni punta ad avere lo stesso numero di tesserati tra maschietti e bimbe.