Rugby Frascati Union 1949, un successo il camp estivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’emergenza Coronavirus ha creato diversi problemi al mondo dello sport. Ma il Rugby Frascati Union 1949, da queste difficoltà, ha saputo trarre lo spunto per un’iniziativa importante e molto apprezzata. Si tratta del “Rugby Frascati Camp - E-state Union 2020” (pubblicizzato con questo nome anche sulla pagina Facebook ufficiale che è molto seguita) che è partito dalla fine di giugno e ha trovato un immediato (e sempre crescente) consenso. Portato avanti secondo gli ideali del rugby, il camp del sodalizio tuscolano è “nato” durante la quarantena quando c’è stato un momento generale di ripensamento della vita di tutti i giorni. La società si è chiesta cosa poteva fare per la comunità e ha “partorito” un’iniziativa dai costi accessibili a tutti (appena 40 euro per la quota settimanale della giornata interna, 25 euro per la quota settimanale della mezza giornata e 15 euro per l’ingresso giornaliero singolo e tra l’altro sconto del 10% per chi iscrive più di un figlio), che ha ricevuto tanti feedback positivi in queste prime settimane anche da parte di quei bambini che erano poco entusiasti o affascinati dai centri estivi. La fascia d’età dei partecipanti al “Rugby Frascati Camp - E-state Union 2020” va dai 5 ai 14 anni: dal lunedì al venerdì i bambini vengono accolti tra le ore 7,30 e le 9 presso lo stadio del Rugby di Cocciano (gentilmente concesso dal Comune che la società ringrazia per aver messo a disposizione la struttura nei mesi di luglio e agosto), fanno una pausa pranzo (al sacco o tramite catering) attorno alle 12,30 e infine escono alle 17,30 dopo un’intensa giornata ricca di divertimento e socialità. Assieme allo staff di educatori ed educatrici (a cui si aggiungono anche le “tirocinanti” della squadra femminile Juniores del Rugby Frascati Union 1949) portano avanti una serie di attività ludico-sportive (tutte sottoposte alle disposizioni governative e federali sull’emergenza Coronavirus), ma anche altri tipi di attività come il riciclo della plastica, il giardinaggio, la pittura e altro ancora. Il “Rugby Frascati Camp - E-state Union 2020” andrà avanti per tutto il mese di agosto (senza fermarsi nemmeno nelle settimane centrali) e per chiunque volesse informazioni più dettagliate è possibile contattare il numero 3339748699 o visitare l’omonima pagina Facebook.