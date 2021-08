Rugby Frascati Union, Farina e Piccolo a tre raduni della Nazionale Seven

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 si tinge sempre più d’azzurro. E’ un’estate ricca di soddisfazione e orgoglio per il team tuscolano che ha visto due sue ragazze partecipare a ben tre raduni della Nazionale Seven svoltisi a Parma (l’ultimo dei quali è terminato lo scorso 10 agosto). Si tratta di Martina Farina e Alessia Piccolo, entrambi classe 2002 e cresciute sportivamente all’interno del sodalizio frascatano: la prima può giocare sia in mischia che come trequarti, la seconda si sta cimentando sulla linea veloce che ne valorizza le potenzialità tecniche. Ragazze serie e appassionate che hanno ottenuto questo bel traguardo dopo anni di sacrifici passati sul campo di allenamento: «Siamo molto felici per aver fatto questa esperienza, consapevoli della grande opportunità di formazione che abbiamo potuto sfruttare» hanno detto le due atlete alla fine del ciclo di raduni con la maglia della Nazionale. Un’opportunità nata anche grazie a un cambio di programmazione federale sull’attività Seven che è stata indirizzata più verso la formazione che verso la competizione in questo particolare periodo dell’anno. Inoltre in contemporanea si stanno tenendo i raduni della prima squadra femminile di rugby a XV, impegnata nella preparazione al torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo che si giocherà in Italia dal 13 al 25 settembre. Così c’è stato maggiore spazio per convocare e vedere da vicino ragazze più giovani in questi raduni Seven, diretti ovviamente dal commissario tecnico Diego Saccà, coadiuvato dalle quattro tecniche di area Elisa Facchini, Elisa Rochas, Elena Chiarella e Leila Pennetta. Ora l’attività della Nazionale Seven prevede (sempre a Parma) un altro raduno dal 3 al 5 settembre e un successivo stage dal 15 al 19 con una federazione straniera e in casa tuscolana c’è la concreta speranza di vedere ancora protagoniste sia Farina che Piccolo. Ma i colpi di scena dell’estate del Rugby Frascati Union 1949 non sono finiti: nelle prossime ore il sodalizio tuscolano annuncerà altre ghiotte novità…