Rudiger festeggia la Champions col cuore a Trigoria: “Forza Roma, sempre”

Antonio Rudiger non ha dimenticato l’As Roma. Il difensore tedesco, nella serata di Oporto, ha ottenuto il titolo più prestigioso a cui un calciatore possa ambire con la squadra di club. E lo ha festeggiato mandando un messaggio d’amore alla sua vecchia squadra.

La vittoria della Champions League

Il Chelsea, grazie ad un goal realizzato al 42’ da Kai Havertz si è imposto nel derby tutto inglese con i rivali del Manchester City. Alla squadra londinese è così andata l’edizione 2020/2021 della Uefa Champions League. Un trofeto che Rudiger ha festeggiato rivolgendo un pensiero da tifoso giallorosso.

"Forza Roma sempre"

Terminata la partita, mentre in campo i giocatori dei Blues erano intenti a godersi l’ambita vittoria, una telecamera si è avvicinata al difensore tedesco. Pochi secondi, giusto il tempo di catturare una battuta. A chi gli ha chiesto di salutare l’Italia Rudiger, d’impulso, ha risposto “Forza Roma, sempre”. Un concetto semplice, ribadito due volte ed accompagnato con la mano dal gesto di un bacio, probabilmente rivolto ai suoi vecchi tifosi.

Rudiger e la Roma

Nell’AS Roma Antonio Rudiger ha militato tra il 2015 ed il 2017, con Rudi Garcia e Luciano Spalletti, prima di approdare proprio ai blues. Due anni però che, evidentemente, hanno lasciato il segno nel calciatore. Con il suo semplice gesto, in una serata per lui tanto importante, ha dimostrato di non aver dimenticato l’italiano né, soprattutto, i colori giallorossi.