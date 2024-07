As Roma, tifosi protestano per riavere il vecchio stemma: "La nostra è una fede"

Una protesta che non è mai terminata da quando l'allora presidenza di James Pallotta presentò il nuovo stemma nel 2013. Ancora dissenso da parte dei romanisti che nelle notti precedenti al corteo per festeggiare i 97 anni dalla fondazione della società hanno affisso diversi manifesti in città. Sui Roma Store, davanti alla sede giallorossa di viale Tolstoj all'Eur, ma anche sull'obelisco al Foro Italico e sui muri della città. "La nostra è una fede. Ridateci lo stemma", il chiaro messaggio di alcuni tifosi romanisti con il manifesto che propone al centro il logo del vecchio stemma: la Lupa Capitolina iscritta in uno scudetto con sotto l'acronimo Asr.

La protesta per lo stemma, dal 2013 ad oggi

Una battaglia che dura da anni quella di alcuni tifosi romanisti. Iniziata oltre dieci anni fa per contestare la vecchia proprietà statunitense a guida Pallotta, già nell'agosto del 2020 venne lanciata una petizione su change.org che raggiunse migliaia di adesioni nel volgere di poche ore. Nell'ottobre del 2021 gli attuali proprietari vennero in parte incontro ai tifosi riproponendo il tanto agognato stemma sulla quarta maglia da gara dell'As Roma.

La richiesta dei tifosi

Con il passaggio dello sponsor tecnico da New Balance ad Adidas i giallorossi fecero sentire ancora la loro voce al riguardo scrivendo sulle mura di Trigoria un messaggio eloquente: "Adidas As Roma ridateci il nostro stemma". Una richiesta che passati oltre dieci anni non è mai scemata, con i romanisti che hanno riempito la città con l'ennesima richiesta di tornare al vecchio stemma.