Europa League, Roma-Siviglia: come vedere la partita in tv e in streaming

Roma-Siviglia, come vederla? Roma-Siviglia, un link streaming buono per la partita di giovedì 6 agosto? Queste le solite domande dei tifosi della Roma prima di ogni gara di Europa League che si chiedono: "dove e come vedere in tv o in streaming on line Roma-Sviglia? C'è un sito per vedere la partita?".

La partita di Europa League si giocherà alle 18:55 in gara secca alla MSV Arena di Duisburg. Sarà il primo incontro ufficiale tra i due club: in generale, il Siviglia ha vinto ciascuno degli ultimi due incontri contro squadre italiane, battendo la Lazio sia in casa che in trasferta nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018/19.

La Roma ha vinto solo uno degli ultimi sette incontri contro squadre spagnole (1N, 5P), non riuscendo a segnare in cinque di queste partite.

Streaming Roma-Sviglia: link, diretta, come vedere la partita

Roma-Siviglia in tv

Roma-Siviglia sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201 e 240 del satellite) e Sky Sport Calcio Due (canale 252 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Non sarà possibile vederla in chiaro su TV8. Sulle frequenze di Rai Radio Uno, invece, sarà possibile ascoltare la radiocronaca della partita.

Roma-Siviglia in streaming

C'è un link per vedere la partita gratis in streaming? La risposta a questa domanda è "no". Quelli che ancora esistono sono illegali. Roma-Siviglia, quindi, sarà disponibile in live streaming piattaforma streaming SkyGo, il servizio riservato agli abbonati di SkySport per la visione su pc, smartphone e tablet.

Probabili formazioni di Roma-Siviglia

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguillòn; Jordàn, Fernando, Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Dzeko.