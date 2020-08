VIDEO | Roma fuori dall'Europa League senza appello, passa il Siviglia di Monchi

La Roma è stata eliminata dall'Europa League. Il Siviglia, nel campo neutro di Duisburg, ha vinto per 2 a 0 volando ai quarti di finale.

Entrambi i gol arrivano in un primo tempo dominato dagli spagnoli e portano le firme di Reguilon (22') ed En-Nesyri (44'). I giallorossi non si rendono quasi mai pericolosi e chiudono la serata con appena un tiro in porta in 90'. Nell'ultimo minuto di recupero c'è anche il rosso diretto per Mancini. Gli uomini di Lopetegui affronteranno ora il Wolverhampton, che ha battuto 1-0 l'Olympiacos.