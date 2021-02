Sorteggi ottavi Europa League, la Roma pesca lo Shakhtar Donetsk

Roma e Milan sono le ultime due italiane rimaste in corsa per l'Europa League 2021. La squadra di Fonseca, dopo aver eliminato rispettivamente il Braga, dall'urna di Nyon affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk nel doppio confronto agli ottavi di finale. Andata 11 marzo e ritorno il 18 marzo.

Oltre le due italiane, in corsa sono rimaste anche le tre squadre inglesi: Manchester United, Tottenham e Arsenal. Sicuramente le prime due, tre le favorite alla vittoria finale. Due le spagnole ancora in corsa con Villarreal e Granada, che ha eliminato il Napoli, a rappresentare la Liga mentre la Bundesliga ha perso a sorpresa ogni squadra.

In ballo per l'Europa League anche Ajax, i Rangers di Gerrard, Dynamo Kiev e Shakhtar già protagoniste in Champions League contro Juventus e Inter, Slavia Praga, Olympiacos, Dinamo Zagabria e le sorprese Molde e Young Boys che la propria fortuna se la sono costruita in trasferta in Germania.