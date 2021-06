Europei, Draghi "smonta" la finale di Londra: Roma spera nello spostamento

Mario Draghi candida Roma per la finale di Euro 2020. Anche Virginia Raggi a sostegno del premier. Il cambio di sede è dovuto all'aumento dei contagi covid per la variante indiana nel Regno Unito

Lo Stadio Olimpico di Roma si candida ad ospitare la finale di Euro 2020.

A dichiararlo è Mario Draghi, il Presidente del Consiglio italiano, in una conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel. “No alla finale in un Paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente”.

Si sta provando nelle ultime ore dunque a spostare la finale dell'Europeo da Londra. Il Whatever it takes, sbarca anche nel mondo del pallone.

Problemi Covid a Londra

La crescita del contagio Covid 19, figlia della diffusione della variante Delta (indiana) nel Regno Unito mette a rischio la finale di Euro 2020 a Londra, allo stadio Wembley. In Inghilterra i contaggi sono in grande risalita e pure le compagini brittaniche impegnate nell'Europeo stanno subendo defezioni a causa di ciò vedasi Chilwell e Mouth dell'Inghilterra venuti al contatto con il compagno scozzese del Chelsea Gilmour, positivo. Queste difficoltà oltre al gruppo squadra stanno mettendo in difficoltà anche gli spsotamenti dei tifosi. In Italia ad esempio è prevista la quarantena di 5 giorni per chi viene dalla Gran Bretagna.

Per ora la Uefa non si sposta dalla sua decisione e Londra sede della finale.

La candidatura di Roma

Roma e lo Stadio Olimpico hanno già ospitato ben tre partite della fase a gironi di Euro 2020 e il 2 luglio ospiterà un quarto di finale, che al momento è l’ultimo appuntamento dell’europeo nella Capitale. In Italia, e specialmente a Roma i contagi sono in decrescita e questo fa salire le quotazioni dell'Olimpico come sede finale per gli europei.

La sindaca di Roma Virginia Raggi sui social ha colto al meglio l’assist di Mario Draghi, dicendo che Roma è pronta. Questo il tweet integrale della sindaca: “Spostare la finale degli Europei a Roma? Siamo pronti. Dopo successo dell’apertura di UEFA2020, Roma e Italia hanno dimostrato di saper organizzare grandi eventi internazionali. #RomaEuro2020 #EURO2020”.

Fan Zone

Roma oltre ad ospitare le partite dell’Italia contro Turchia, Svizzera e Galles ha allestito la fan zone più grande d’Europa.

A Piazza del Popolo infatti sono tantissime le attività a disposizione degli appassionati fino all’11 luglio, data conclusiva del torneo. Nel centro della Capitale si può assistere anche alle partite di Euro 2020 con i maxischermi montati in più punti.