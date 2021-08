Roma-Raja, i tifosi giallorossi tornano allo Stadio Olimpico

L’Olimpico si prepara ad accogliere la Roma e i tifosi giallorossi.

Sabato 14 agosto, José Mourinho farà il suo debutto casalingo da allenatore del club capitolino e si presenterà ai circa 32mila tifosi romanisti, per un Olimpico pieno quasi a metà causa restrizioni Covid. Nella vigilia di Ferragosto, la Roma affronterà alle 20.45 il Raja Club Athletic squadra della Serie A del Marocco.

Come assistere a Roma-Raja

La Roma ha messo in vendita sul proprio sito, i biglietti per la sfida contro il Raja. Fino alle ore 12 di martedì 10 agosto però l’acquisto è riservato ai tifosi abbonati per la stagione 2019/2020. Ogni abbonato potrà acquistare due ticket per singola transazione. Il costo dei biglietti per gli abbonati sono:

10 euro per la curva

14 euro per i distinti

20 euro per la Tribuna Tevere

30 euro per la Tribuna Monte Mario

Come accedere all’Olimpico

Per entrare all’Olimpico, i tifosi della Roma, dai 12 anni in su, dovranno essere in possesso, in forma digitale o cartacea del Certificato Verde Covid-19, il Green Pass. La Certificazione attesta o l’aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale), o l’essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, oppure di essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. Una volta verificato il punto di access all'Olimpico collegato al proprio settore, il tifoso dovrà mostrare il Green Pass allo steward e tenere a portata di mano documento e biglietto.

I tifosi non in possesso del Green Pass non potranno accedere allo stadio.

La Roma e le norme anti Covid

La Roma sul sito elenca le misure sanitarie che i tifosi dovranno rispettare per assistere alle partite all’Olimpico.

Mantenere una distanza di almeno 1 metro dagli altri spettatori.

Indossare sempre la mascherina (che copra naso e bocca). Raccomandiamo di portare con sé delle mascherine in più.

Arrivare allo stadio per tempo e utilizzare i varchi di accesso come indicati nella mappa di seguito in base al settore acquistato, in modo da assicurarsi che la distanza sociale sia mantenuta, contribuendo così alla sicurezza di tutti i partecipanti.

Rispettare il posto assegnato

Seguire sempre le indicazioni degli steward

Igienizzare spesso le mani.

La Roma e l'avvio della stagione

L’impegno di sabato sarà il preludio all’inizio della stagione romanista che partirà giovedì 19 con il debutto in Conference League, con avversario ancora da conoscere. Domenica 22, invece la Roma inizierà il suo campionato ospitando la Fiorentina.