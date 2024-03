Mezza maratona Roma-Ostia, in 10mila ai nastri di partenza. Ecco i risultati

Il meteo è stato clemente, niente pioggia ma con tanto vento che ha accompagnato gli atleti per tutto il percorso. Sono state 10mila le persone che hanno partecipato alla 49esima edizione della mezza maratona Roma-Ostia.

Chi ha vinto la Roma Ostia

Una gara combattuta e appassionante per tutti. La vittoria in campo maschile è andata al keniano Emmanuel Wafula, che ha confermato tutta la sua classe, imponendosi in una volata lunghissima sull'etiope Teshager Bayelign Yezgaw, preceduto per un solo secondo: 1h01.10 per il vincitore, contro l'1h01.11 per il secondo classificato. Completa il podio l'altro keniota Kimakal Kipsambu con il tempo di 1h01.20, suo nuovo primato personale.

La keniana Mary Ngugi non ha tradito i favori del pronostico imponendosi in 1h07.38 precedendo, al termine di una incredibile progressione finale, la giovanissima, non ancora ventenne etiope, Tekle Mulat Godu, al debutto sulla distanza, fermando il cronometro a 1h07.41. Brava l'altra keniota Caroline Korir che si è classificata al terzo posto in 1h09.01. Rebecca Lonedo (FiammeOro) è stata la prima azzurra al traguardo, in ottava posizione della classifica con 1h11.23.

Tutti i numeri della mezza maratona

"Siamo molto contenti e soddisfatti, come ogni anno l'organizzazione è stata impeccabile. Ringrazio il comitato organizzatore e anche mia madre Rita che non è più tra noi ma ci è stata sicuramente vicino” ha commentato Laura Duchi, race director della RomaOstia. Il prossimo appuntamento è per il 20 ottobre per la Rome Half Marathon.

Dopo la delusione per la mancata candidatura ai mondiali di Atletica, c’è la mezza maratona a far sorridere l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato. "Felice che questa edizione della RomaOstia sia stata la più internazionale e la più in rosa di sempre. Sapere che il 21,5% degli iscritti è rappresentato da podisti stranieri (contro il 19,3% del 2023) e il 27,17% da donne (contro il 24,13% del 2023) costituisce la ciliegina sulla torta di un'edizione straordinaria. Con oltre 10 mila partecipanti su un percorso ricco di suggestioni tra l'Eur e il mare, questa edizione si conferma un mix perfetto di sport e di promozione turistica. Un appuntamento che genera ricadute positive sull'economia cittadina e sull'occupazione, soprattutto per il litorale romano".

"Questi eventi sono importantissimi per la città di Roma e per il nostro paese visto l'indotto che generano” ha detto Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni. “La partecipazione di tante donne è per me molto importante e significativo. Per quanto mi riguarda, questa di oggi è la prima volta alla RomaOstia, dopo una carriera agonistica da martellista e la gravidanza. Sono stata davvero orgogliosa di averne preso parte e di aver chiuso con il tempo di 1h53.58".

Il village degli atleti

Anche quest'anno l'expo RomaOstia, il Village, è stato affollato di runner provenienti da ogni luogo, sia d'Italia sia dall'estero. "Ci ha fatto piacere iniziare questa importante collaborazione con una delle più importanti gare podistiche italiane. La corsa è uno sport accessibile a tutti, popolare nel senso migliore del termine. Anche noi di Eurospin lo siamo con la spesa intelligente per tutti, senza distinzioni. E, come sanno bene i runner, le soddisfazioni della corsa sono sempre il frutto dell'impegno e della passione, valori a cui sentiamo di avere una particolare affinità", ha dichiarato Alessandro Penasa, presidente del Gruppo Eurospin title sponsor della manifestazione sportiva.