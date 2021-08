La Roma suona i Nirvana, ecco la canzone scelta dai tifosi per ogni gol segnato

Smells like teen spirit è uno dei singoli di successo dei Nirvana. Pubblicato il 10 settembre 1991, come primo estratto dal secondo album in studio Nevermind, considerato fondamentale nella storia del rock. E la Roma ha scelto proprio la canzone della band di Kurt Cobain da mandare dagli altoparlanti dello stadio Olimpico in occasione dei goal giallorossi, già a partire dall'amichevole di domani sera nella Capitale, presentazione della squadra per il 2021/22. La 'Goal Song' è stata scelta dai tifosi attraverso due sondaggi sull'app di Socios nel mese di maggio.