Roma, Mourinho stila la lista degli esuberi. Ecco tutti i calciatori non convocati dal portoghese

A Trigoria è iniziata l’era Mourinho. Dopo la conferenza stampa di presentazione a Terrazza Caffarelli, il portoghese ha diretto il primo allenamento da tecnico giallorosso. Al termine, la Roma ha diramato la lista dei 27 convocati dallo Special One per il ritiro romanista.

Fra i convocati mancano Cristante impegnato ad Euro 2020 con l’Italia e Leonardo Spinazzola infortunato.

La black list di Mourinho

Quella stilata da Mou, è una lunga lista, ricca di alcune sorprese. I calciatori inseriti in questa lista inizieranno ad allenarsi a parte tra un paio di settimane. Nella black list di Mourinho erano certi di finire,e così è stato: Fazio, Pastore, Nzonzi, Santon, Olsen, più i giovani Bouah, Riccardi, Antonucci, Bianda, Coric, Pezzella, Celar. A questi però si aggiungono le sorprese Pedro, Justin Kluivert e Alessandro Florenzi.

I tagli a sorpresa di Mou

Di Pedro se ne parlava già da alcuni giorni. Lo spagnolo ex Barcellona, ha deluso alla sua prima stagione alla Roma, non garantendo quella costanza e integrità fisica di cui Mou ha bisogno. Il suo bottino romanista conta 40 presenze e sei reti.

La vera sorpresa però è Justin Kluivert. L’olandese è sempre stato apprezzato da Mourinho che lo voleva addirittura portare al Manchester United, quando il figlio d’arte militava nell’Ajax. Il calciatore ha perso il ballottaggio con Perez, ma verosimilmente la Roma cercherà di riempire le sue casse dalla cessione a titolo definitvo dell’esterno olandese che nell'ultima stagione ha giocato in prestito in Germania al Lipsia.

Florenzi, seppur impegnato nella finale di Euro 2020 con l’Italia, è destinato a dire addio, stavolta in maniera definitiva alla Roma. Non riscattato dal Paris Saint Germain, l’esterno romano ha diversi estimatori in Italia (vedi l’Inter) e all’estero. Dopo i due prestiti al Valencia prima, e ai parigini poi, la Roma adesso punta ad incassare una decina di milioni dalla cessione definitiva del calciatore.